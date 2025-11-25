行政院版財劃法修正案暫緩送院會 藍指等試算表送來再說

立法院程序委員會 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於行政院上週四提出的「財政收支劃分法」修正草案，立法院程序委員會今(25)日在藍白立委多數決議暫緩列入報告事項。對於後續是否會讓行政院版財劃法送院會一讀，國民黨首席副書記長林沛祥則說，等行政院把試算表送來後再說。

朝野政黨對財劃法修正攻防不斷。對於藍白已通過的最新版本，政大財稅系教授陳國樑說，釋出的金額達一點四兆元，但政院版則是一點二兆元。不過，行政院長卓榮泰則認為，明年中央政府總預算3 兆 350億的歲出已舉債了3千億，若依照已通過的國民黨版財劃法，擴大了計畫型的補助給地方，中央政府必須再多舉債 2,600億，會達到一個 5,600億的舉債規模，已超出公債法第五條 15% 流量管制。這是違法的預算，「我無法接受」。

廣告 廣告

不過，今日行政院版的財劃法修正案，還是無法送進本週五院會進行一讀。立法院程序委員會今日中午舉行，由民進黨籍召委沈發惠擔任主席。對於本週五報告事項，民眾黨立委劉書彬提案，將行政院版財劃法修正案暫緩列案，在藍白立委多數下，表決通過。

民眾黨團先前曾揚言將政院版退回，而今日暫緩列案，劉書彬說，的確曾與國民黨團商量過。而國民黨團幹部林沛祥則表示，等行政院將各縣市分配的試算表送來後再討論是否列案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍營喊窮卻握巨額交通罰鍰？林楚茵點破：75%進地方口袋 中央卻「背黑鍋」

倡「故鄉稅」破財劃法僵局 經民連揭露：傅崐萁版重北輕南真相