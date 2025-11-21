行政院版財劃法出台 盧秀燕不急著表態：先等兩院協商好

行政院20日提出《財政收支劃分法》部分條文修正草案，引發地方政府高度關注。台中市長盧秀燕今（21）日在市議會備詢時表明，將靜待行政院與立法院協商結果，暫不急於表態，同時對行政院版本可能導致中央掌控資金比例大幅提高表達憂慮，認為恐對地方財政自主權造成重大影響。

台中市長盧秀燕。（資料圖／中天新聞）

面對立法院多個財劃法版本正在討論，盧秀燕選擇謹慎回應。她今天在議會備詢時指出，目前立法院內有現行版本、國民黨版本，以及行政院剛提出的新版本三種方案同時存在。「由於行政院與立法院之間仍需協商，加上現有兩個版本同時討論，地方政府與縣市首長暫時不必急於表態。」盧秀燕解釋自己尚未公開立場的原因。

民進黨籍市議員黃守達在質詢中直指盧秀燕對行政院《財劃法》新版本的理解「不夠透徹」，並提出不同見解。黃守達強調評估新版本對地方政府影響時，必須將統籌分配款、一般性補助和計畫型補助「三者加總起來」進行整體計算，而非單獨看待某一項目。他進一步指出，在三項經費加總計算下，台中市的增長幅度實際上是六都中最高的城市，因此要求市長應「以民為念」，不應對有利於台中的方案持保留態度。

對於黃守達的質疑，盧秀燕回應表示，應讓行政院與立法院這「兩院」先完成協調工作，由熟悉地方財政運作的立法委員與行政單位先行討論，地方政府再決定是否表達意見。「這樣才能讓政策制定更符合地方實際需求，避免地方財政受到不利影響。」盧秀燕強調。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

雖然暫緩表態，盧秀燕仍明確指出對行政院新版財劃法的具體擔憂。她分析，新版本將大幅改變中央與地方的財政分配結構，地方可自主運用的一般性補助款將從現行約2500億元大幅縮減至約1000億元，減少近六成；而由中央掌控的計畫性補助款則從現行約308億元暴增至2300億元，中央多了2000億變成他們說了算。

「這樣的調整將使地方財政自主空間嚴重縮小，不僅台中市會受到影響，其他縣市的財政狀況也可能比現行版本更加不利。」盧秀燕表示，財劃法修正涉及地方政府長期財政規劃，影響深遠，因此她選擇靜待行政院與立法院充分協商，並在政策方向明確且資訊充分的前提下，再決定是否表達立場，以維護地方政府與市民的財政權益。

