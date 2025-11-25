行政院版財劃法出師未捷身先死 遭藍白聯手封殺在程序委員會

行政院上週推出「院版」財劃法，不到一個禮拜便遭在野黨聯手封殺。（圖片來源／胡智凱攝影）

行政院上週四（20）推出院版財劃法，旋即函請立法院審議，不過本（25）日立法院程序委員會安排議程時，民眾黨立法院黨團提議暫緩列案，並經國民黨立委表決同意，藍白聯手將院版財劃法封殺於程序委員會，連交付委員會審查的機會都沒有。

民眾黨領銜封殺院版財劃法及國安法案

行政院上週四推出院版財劃法，強調是當今最有共識的版本，旋即函請立法院審議，順利的話可於本週五院會通過付委審查。不過本日立法院程序委員會召開會議，安排本週五院會議程時，原擬排入院會議程的院版財劃法，民眾黨立法院黨團由立委劉書彬表態暫緩列案。

劉書彬發言表示，本院台灣民眾黨黨團針對第11屆會議第四會期第11次會議議事議程草案，除議程草案報告事項第49案、增列報告事項第37案至52案，建議暫緩列案外，其餘事項繼續至11月28日，均照議事日程草案及各黨團增列報告事項通過。

主席即召委沈發惠說明，劉書彬委員提案暫緩列案第49案，就是要求行政院函請審議的財政收支劃分法要暫緩列案，另外針對增列報告事項第37案至52案，就是要求把兩岸人民關係條例等國安法案暫緩列案，隨即進行表決。

藍白聯手封殺，表決結果一次看

表決結果顯示，除去未參與投票的藍綠召委翁曉玲及沈發惠，藍白合計9位立委都贊同民眾黨團暫緩列案的提議，包括劉書彬、林沛祥、林倩綺、涂權吉、陳永康、陳菁徽、葛如鈞、盧縣一、羅智強。

民進黨合計7位立委則表態反對，包括沈伯洋、林月琴、莊瑞雄、郭昱晴、陳培瑜、羅美玲、王義川。

劉書彬曝民眾黨決策過程：跟國民黨討論過

表決結束後，民眾黨立法院黨團發表聲明，批行政院玩弄數字、欺騙國人、裝睡叫不醒，因此對於行政院所推出的財劃法，民眾黨團與國民黨團通過在野合作，9票對7票，成功在程序委員會擋住，暫緩列案！

銜命提案封殺院版財劃法的劉書彬接受媒體訪問，她表示，本次暫緩列案的效果就是把院版財劃法退回不討論。至於背後的決策過程，她透露，這兩天民眾黨有跟國民黨討論，兩黨已經討論過了。

針對藍白要持續封殺多久，劉書彬表示，目前沒有進一步討論，但整體是一個動態的過程，並指過去一年多來行政院都沒有提出他們的版本，所以這是一個最重要的態度。

綠營人士分析，國民黨因為有很多區域立委及縣市首長，所以不便自己提案封殺院版財劃法，否則恐遭致地方反彈，因此才透過全是不分區立委的民眾黨來提案，由此可見民眾黨已經變成國民黨的工具。

卓榮泰批在野黨團雙重標準

針對在野黨封殺院版財劃法，並指行政院尚未提出試算表，行政院長卓榮泰下午受訪表示，今年立法院修了3次財劃法，哪一次他們在付委前提出過任何試算數字，所以他們是雙重標準。

卓榮泰上午也說，在野黨的倉促修法，印證了「匆匆忙忙」這句話，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰透露，上禮拜原來朝野黨團談妥，暫時不處理在野黨財劃法公式錯誤的問題，先等待本週行政院提出，再跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果如今是在野黨團自己撕毀了承諾。儘管如此，卓榮泰強調，行政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通。

(原始連結)





