行政院版財劃法出爐 澎縣：立院、政院版都有利

行政院通過的院版《財劃法》修正草案出爐，下年度中央挹注地方財源增加逾1千億元。（行政院提供／許逸民澎湖傳真）

行政院會今（20）日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，預計比現行藍白版本挹注地方還多了1千億元。對此，澎湖縣政府綜觀媒體報導資訊表示，不管立院剛三讀通過的藍白版本，或政院今日通過的政院版《財劃法》修正草案，一個是對地方政府有利，一個是對澎湖這種自有財源比較少的比較有利，因此兩者對澎湖縣都好。

澎湖縣政府財政處處長呂政聰指出，立法院上周三讀修正通過《財政收支劃分法》部分修正條文據知有兩個重點，一個是給各地方政府的一般補助款不能少於114年，另一個則是計畫型補助款的配合款部分補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市（中央政府把澎湖最沒財源的分在第5級）平均值。

廣告 廣告

因此單就這兩重點來看，藍白版本對地方政府有利。不過事權下放還很模糊，以前中央辦的業務，要怎麼回到地方處理比較麻煩，值得觀察。

至於今日行政院打算送立院審查的政院版《財政收支劃分法》，從相關資訊彙整來看，對澎湖縣也是可接受的。因為先補足財政收支的差短，像澎湖基本的人事補足，再按照財政努力跟地方建設兩大指標去分配統籌稅款，又保障統籌分配稅款加一般性補助稅款，這對澎湖這種自有財源少的比較有利。而且比現行藍白版本挹注地方還多了1千億元，是更有善意。

【看原文連結】