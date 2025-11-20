行政院版財劃法出爐 高市府力挺：對高雄更公平、有利

高雄市長陳其邁今（20日）明確表態支持政院版財劃法，他向國民黨與立委柯志恩喊話，第3次修法時「不要連三錯」。（柯宗緯攝）

行政院會今（20）日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，預計整體挹注地方經費規模將達1兆2002億元。高市府隨即表態力挺，強調政院版比立法院上周三讀版本更公平、更有利高雄，呼籲高雄各黨立法委員堅定支持對高雄更有利的版本，才有經費推動市政重大建設，維護市民權益。

高雄市長陳其邁今早受訪時強調，計畫型補助、一般補助加統籌款總額不應低於前年，行政院也認同此主張。他語重心長表示，希望第3次修法能讓高雄市長到立法院說明，「至少要給我們一個機會，我很卑微，我是民選首長」，上次搭高鐵北上卻連發言機會都沒有，「利害相關人不能表達意見，有這種道理嗎？」

高市府表示，行政院財劃法版本保障統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結構指標、農林漁牧指標及產業外部性汙染指標，分配指標更公平。此版本不僅考量22縣市區域特性，也考慮高雄市長期重工業角色所承擔之外部成本，兼顧高雄利益，更符合市民期待。

高市府指出，行政院版本合理分配22縣市財源，其中增加「產業外部成本」指標12％，以「工業人口」指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲，受中高汙染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以1.2倍計算，這項指標已將高雄長期承擔重工業汙染的外部成本納入考量，立法院倉促修法版本並無此項指標。另增加「農林漁牧產值」指標6％，兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展，立法院倉促修法版本同樣沒有這項指標。

在土地面積權重方面，行政院本次版本為18％，優於立法院倉促修法版本的10％，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整，如農牧用地、國土保安及生態保護用地等，合理反映區域治理需求。此外，行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

針對，行政院版保障中央分配地方3項財源不低於114年水準，高市府表示，中央挹注地方3項財源功能各有不同，且國家財源固定，應合理劃分，3項財源合計數應保障不低於114年水準，維持穩定財源，以利未來建設規畫。

高市府重申，維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷。行政院版財劃法，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」。城市推動重大建設興建期都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要行政院版財劃法保障未來計畫型補助不中斷。

