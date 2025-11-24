行政院版財劃法沒法源依據？鍾佳濱開嗆傅崐萁：回去好好把憲法讀一遍

記者詹宜庭／台北報導

行政院會20日通過院版財劃法修正草案將送立法院審議，然而，國民黨團總召傅崐萁認為，到現在為止，試算分配來自哪個法源都不知道、試算公式是什麼也沒有、各縣市實際分配數字也沒有，讓各縣市一頭霧水。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24日）表示，難道傅崐萁認為上週、上上週、還有去年底推出的財劃法修正案都沒有法律依據？他要再次提醒，財劃法法源依據直接援引憲法第10、13章，「回去好好把中華民國憲法讀一遍」。

鍾佳濱指出，財劃法本身就是法律，甚至是我國財政憲法，這與預算法、財政紀律法、公債法並稱為國家財政四大支柱。財劃法在過去長年以來一直有在討論分配問題，不管涉及到中央地方分配或地方水平分配，尤其地方水平分配總是幾家歡樂幾家愁，甚至有人擔心一家烤肉萬家香。因此，目前行院版已確定中央、地方垂直分配，也就是說，中央釋出統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助都遠大於之前各式版本，包含去年、與近期通過的國眾版，因此，在院版財劃法已大量釋出地方財源。

鍾佳濱痛批，傅崐萁說沒有法源依據，實在讓人不能理解，難道傅崐萁認為上週、上上週、還有去年底推出的財劃法修正案都沒有法律依據？他要再次提醒，財劃法法源依據直接援引憲法第10、13章，「回去好好把中華民國憲法讀一遍」。

