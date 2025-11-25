行政院版財劃法若對新北市民不公 劉和然籲蘇巧慧能有勇氣說不

新北市副市長劉和然指行政院版財劃法若對新北市民不公，呼籲立委蘇巧慧能在民意和黨意間做抉擇。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕有意參選2026新北市長的副市長劉和然，25日針對現行財政收支劃分法對新北市民不利，質問要代表民進黨參選市長的立委蘇巧慧，如果發現民進黨、尤其行政院的版本，仍對新北市民不公平，人均預算還是最低的，有沒有勇氣站出來表達「我反對行政院版本的財劃法」？也就是說，民意跟黨意之間這一次可不可以新北市民的權益高過黨意。

劉和然25日參加新北市學習型城市暨終身教育獎頒獎典禮時，受訪指出，財政收支劃分法20多年來首次修正，希望能非常嚴謹，但他上週參加行政院會，當天早上才看到完整的政院版本，他批評政院版本最大缺陷是沒有試算，沒把各縣市分配後的試算，只用口頭表達，只說預算會增加，不會讓任何縣市吃虧，可是沒說清楚到底每個縣市試算後到底是多少？

劉和然表示，以新北市為例，人口最多，幅員遼闊，偏偏這幾年下來新北市的統籌分配稅款，一直是人均預算最低的縣市，希望在這一次政院新辦法裡面，把試算表趕快公佈出來，以新北市的角度，不希望一直都是最落後的那一位，希望在這次財劃法經費的分配上，可以回到公平、合理、透明，讓新北市民可以被公平對待。

劉和然表示，他前兩天拜託新北市的12位立委，包括民進黨的蘇巧慧，希望未來政院版本如果有機會再審查時，一定要幫新北市民全力把關，尤其蘇巧慧現在已經代表民進黨要出來參選新北市，市長參選人面對這個問題不可以閃躲、也不可以模糊焦點。

媒體指民進黨已確定蘇巧慧代表參加2026市長選舉，國民黨的可能人選、台北市副市長李四川有提到說明年年後可能會有一些動作，問劉和然會不會希望國民黨盡快公布初選辦法？劉和然說，每個人都有自己做事的節奏跟方式，政黨也是如此，最怕的是被別人的節奏打亂了自己應有的步調跟程序，他希望順順地走就好，最重要還是了解新北市、知道新北市要什麼，才是對新北市未來最好。

