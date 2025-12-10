行政院版《人工生殖法》納女女同婚、單身女性 確定脫鉤代理孕母

新國會上任以來，立法院朝野黨團未在《人工生殖法》修法中取得共識。行政院政務委員陳時中今（10）日表示，行政院將推出行政院版《人工生殖法》修正草案，確定先以「脫鉤」處理，除現有不孕配偶外，新增女女同婚、單身女性，「一定要用自己的子宮來生」，不開放男男配偶、代理孕母，陳時中說，社會共識尚未形成，但仍要視立法院如何審議。



實際上，《人工生殖法》修法朝野立法院黨團共有近20種版本。民眾黨團版本主張女女配偶、單身女性均可接受人工受孕（接受捐贈精子），而男男、不孕配偶則開放代理孕母。國民黨立委有4種版本，陳菁徽版、王育敏版與民眾黨團版本大致相同；但國民黨團版本及謝衣鳳版中，未開放女女、單身女性，僅開放異性戀配偶代孕。民進黨各立委版本中，多數同意女女配偶、單身女性人工受孕，但均不開放代孕。

陳時中今日表示，院版《人工生殖法》將從原先僅開放不孕夫妻，擴大至女女配偶及單身女性，新增的後兩者，並須在術前進行子女最佳利益評估，45歲以上者也必須要被檢查評估是否適合懷孕生產，並一定要用自己的子宮來生，同婚者必須經過憲法748號解釋文合法登記結婚，未婚婦女則要年滿18歲。

陳時中進一步表示，院版新增鞏固親子關係的相關條文，只要有受術配合同意書，親子關係就成立，開始植入後就不能撤銷。此外，女女同婚關係撤銷（離婚）時，親子關係仍然存在，確保人工生殖子女擁有雙親，不需要再進一步到法院去做認證。

