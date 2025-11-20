行政院版《財劃法》出爐！挹注地方破1.2億創新高 細節全曝光
即時中心／潘柏廷報導
行政院今（20）日上午在院會通過「院版《財政收支劃分法》修正草案」，並由財政部國庫署長陳柏誠在記者會說明，與舊版、新版財劃法相比，本次政院版本規模拉高至1兆2,002億，同時，陳柏誠也強調，保障統籌稅款、一般性補助款、計畫行補助款獲配額基數不低於114年的分配水準。
陳柏誠說明，舊版財劃法統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加起來是1兆131億元，新版則是1兆1,683億，本次政院版的方案將規模拉高到1兆2,002億，可以顯示院版的確是照顧到地方的施政財源，而且絕對不會少。
同時，陳柏誠表示，執行架構就是透過統籌稅款跟中央補助款2大類財源挹注地方，進一步協助地方的自治事項；中央補助款有一般補助款與計畫補助款協助，至於統籌稅款則是透過基本財政需要額協助地方，如果有收支差短，會優先用統籌稅款補足。
針對地方自治事項，不會只靠地方政府財源，陳柏誠也表示，中央會透過一般性補助款與計畫型補助款同時挹注；針對統籌稅款的分配機制，除優先彌補基本財政收支差短外，接著就會依據「財政努力」、「基本財政建設需求」2大指標處理。
行政院召開「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／民視新聞）
由於政院版本是1兆2,002億，規劃統籌稅款從所得稅的11%、營業稅85%，菸酒稅全部歸地方，相較於114年原先規劃增加3,753億。
另外，對於水平分配則會採取22縣市統一公式分配，也沒有對特定縣市做加總分配，陳柏誠也強調，保障統籌稅款、一般性補助款、計畫行補助款獲配額基數不低於114年的分配水準。
「過去新版財劃法的分配指標過於簡單，導致偏重營業額跟人口，反而擴大城鄉差距」，陳柏誠指出，這次公式指標非常均衡，人口指標不只看人口數，而是看老年人口或14歲以下幼年人口會有加權；土地面積也不是純粹比大小，也會考量土地的維護成本，比如農林漁牧用地就有加權；離島部分則因面積小人口少，在分配上會有劣勢，也會加倍處理。
陳柏誠強調，根據政院版調整結果，直轄市、縣市的獲配數皆有成長，但縣市的獲配數成長27.4%高於直轄市獲配成長，會讓各縣市的分配相較過去會更均衡，「院版財劃法創造三贏，中央有能力協助地方，而地方有充足自主財源做自治事項，也讓人民享有均等生活品質」。
