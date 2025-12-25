行政院硬拗少子化辦公室早成立 民眾黨：半年就GG還強辯？
台灣民眾黨今（25）日指控民進黨政府根本未成立少子女化辦公室，行政院發言人李慧芝則回應，衛福部早在2017年就已任務編組，跨司署共同研議相關政策。對此，民眾黨反批衛福部少子女化辦公室只成立短短半年就結束運作，後續也只有幾位政務委員不定時、不定期召開會議，政府8年砸了4484億元，卻把台灣生育率弄到全球最後一名。
國民黨與民眾黨25日上午共同開記者會宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，民眾黨黨主席黃國昌發言時表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室因應，但他第一次任立委時多次要求交出相關會議紀錄，民進黨卻不斷搪塞、推諉。黃國昌指出，當他準備TFA相關政策研議時，要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。
行政院發言人李慧芝表示，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止。李慧芝並說，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境。
民眾黨對行政院的說法提出反駁，批評李慧芝偷換概念，人家在講「行政院」卻扯「衛福部」，且衛福部少子女化辦公室只成立短短半年就結束，時任衛福部長陳時中說後續由行政院接手，結果只有幾位政務委員不定時、不定期召開，也沒有「跨部會整合」，更無定期追蹤政策績效。民眾黨強調，民眾黨團在研擬政策時，即向行政院調閱「少子女化辦公室」相關會議資料，卻只得到「行政院從未成立專責辦公室」的回應。
民眾黨進一步批評，行政院發言人還使出嫁禍卡，說行政院預計還要推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」等政策增加生育率，「卻因為立法院未審總預算，影響廣大生育家庭權益！」民眾黨痛批，民進黨行政部門自己無能，就像無賴一般凡事推給立法院，政院也沒有整理相關會議記錄、沒有追蹤成效，或落實政策檢討，8年以來執行力如此低落，行政院還好意思推給明年總預算未審定。
民眾黨表示，政府8年砸了4484億元，卻把台灣生育率弄到全球最後一名，行政院還好意思強辯、欺騙國人，民進黨官員的臉皮，真的厚到不可思議。民眾黨奉勸行政院好好解決問題，別再當只會甩鍋說謊的甩手掌櫃，有時間強辯，凡事推給在野，也改變不了民進黨執政無能、拼生育率拼到全球最後一名的事實。
