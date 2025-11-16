行政院硬起來！藍白再強推財劃法「只能多不能少」…周軒：卓榮泰表態尋求憲法救濟，不會執行

自藍白去年硬推的財劃法修法公式出包後，有超過300億元的統籌分配款項卡關，對此藍白14日再度修法闖關，明定114年度補助各地方一般性補助款金額以及計畫型補助款補助比率只能多不能少。對此，政治工作者周軒質疑，是要行政院如何送出違法的預算案？他指出，院長卓榮泰已表示將尋求憲政救濟，因此政院不會執行藍白違法強修的財劃法。

周軒提到，藍白再度強修「財劃法」，要求中央給地方的一般性與計畫性補助款不能變更。

周軒說，明年總預算為多釋出4165億元給地方，已舉債2992億元，現在又要求明年也要維持目前補助地方的總額5456億元，為此中央必須再舉債2646億元，總共舉債5638億元，舉債占歲出比高達17.1％，已超過「公債法」上限15％。

周軒指出，公共債務法第5條：中央總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額之百分之十五；政院表示，行政院從未送出過舉債超過上限的總預算案，違法的預算案要如何送出？

周軒批評，按照藍白的方式，攸關千萬勞工的勞保基金撥補將受到影響，國防預算也將無法負擔。他表示，院長卓榮泰已表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行藍白違法強修的財劃法。

