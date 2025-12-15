行政院確定不副署再修版財劃法 卓榮泰：已窮盡救濟手段

立法院11月三讀通過再修版《財劃法》後，今日是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，由於根據《憲法》規定，總統公布法律須經行政院長副署，行政院下午召開記者會宣布，確定不予副署此次修法。

行政院長卓榮泰表示，再修版《財劃法》已違反由行政院提出預算、立法院議決預算的《憲法》權力分立原則，且修法過程未經委員會逐條審查就逕付二讀、強行表決，違反公開透明與實質討論原則。

卓榮泰也重申，行政院在今（2025）年8月就完成制定2026年度預算，並送交立院審查，卻被立院要求再修版《財劃法》需立即適用，此舉將導致政院在歲入無法增加的情形下，須舉債超過5600億元、佔總預算歲出總額17.1%，已違反《公債法》的舉債15%上限，等同要求政院違法編列預算。

卓榮泰進一步指出，此次行政與立法兩院的憲政爭議，原本理應由憲法法庭進行最終判決，但因為立院修法拉高憲法法庭議決門檻，且杯葛大法官人選，導致憲法法庭無法運作；此外，行政院提出的政院版《財劃法》及覆議案，皆遭立院擋下，「已經窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩不副署這一途徑。」

針對在野黨質疑行政院獨裁，卓榮泰回應，依照我國憲政體制設計，若立院對政院副署有意見，可對行政院長提出不信任投票做為制衡，因此政院執行不副署權利，絕非行政權獨大或獨裁。

至於立院若真的提出不信任案「倒閣」會如何應對？卓榮泰說，不信任案是《憲法》賦予國會的救濟機制，不副署也是《憲法》賦予行政院長的救濟權，「如果我被一個毀憲亂政的國會和政黨提出倒閣，那將會是我畢生的民主勳章，我願意跟勇敢的國人一起走上護憲、護國的道路。」

