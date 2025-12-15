行政院確定不副署《財劃法》！卓榮泰最新說明曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對立法院通過《財劃法》修法，今(12/15)為總統依法公布的最後期限，對此，行政院長卓榮泰在下午召開記者會，說明此次修法的3項違憲理由，並且宣布，行政院將不副署這次修法。

行政院長卓榮泰，資料照

行政院下午召開「捍衛憲政秩序」記者會，行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員林明昕，以及財政部長莊翠雲等人出席。

卓榮泰指出，立院在11/14通過的《財劃法》修法，他將依照《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。他說，立院再次修正的《財劃法》，有明顯違憲之處。

廣告 廣告

卓榮泰說明違憲理由如下：

1.立院違反《憲法》權力分立的原則，實質侵害行政權

2.修法過程違反公開透明，與實質討論原則，破壞民主程序

3.一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害

卓榮泰表示，政院為憲政機關，有義務履行對《憲法》的忠誠，若行政立法兩院有憲政爭議，理應由憲法法庭作出裁決，但因立院修訂新版《憲訴法》，不合理地拉高憲法法庭議決門檻，也多次杯葛總統提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去弭平憲政爭議的能力。

卓榮泰說，今天是總統依法公布《財劃法》修正的最後期限，因此政院以不覆議的方式，捍衛民主憲政與國家發展。

卓榮泰說，自己無法副署這項法案的理由如下：

1.政院有責任捍衛《憲法》權力分立原則，《憲法》規定，政院提出預算，立院議決預算，各司其職，才能確保政治權力歸屬，但立院修法，明顯違反《憲法》第59、70條，使得明年就要增加舉債2646億，也嚴重排擠其他重大施政。這也等同於立法院，既能制定預算又能議決預算，失去民主制衡。

2.行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，11/14立法院再修正的《財劃法》，沒有經過委員會逐條審查，逕付二讀後，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，侵害國民主權。

並且，立法院要求已經審定的明年度中央政府總預算，立刻適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5600億，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反《公債法》第5條第7項所定15％上限，等同要求行政院違法編列預算。

3.行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」，行政院多次說明，立法院《財劃法》再修版本的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作。

而修法後，各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變富，已經違反《憲法》第147條意旨，這種劫貧濟富、違背公義的事情，不容許發生。

卓揆最後表示，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行後，將使公共利益遭受無法回復的重大損害，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」，無法副署施行這樣的財劃法。

更多FTNN新聞網報導

政院決定不副署《財劃法》？卓榮泰：我必善盡守門人職責

憲政民主守門人卓榮泰不公布、不副署？蔣萬安：依照憲法及憲政原則，行政院應該要執行

總統辦茶會韓國瑜缺席 賴清德：說要茶敘是你不來的也是你

