行政院科技顧問會議落幕 提出5大AI發展策略建議

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院2026年科技顧問會議今（7）日傍晚正式閉幕，歷經2天的深度交流與討論後，由首席顧問、中研院長廖俊智向行政院長卓榮泰進行總結報告，共提出5大策略建議，作為我國AI發展的政策建言。

國科會說明，這屆行政院科技顧問會議的討論主軸，聚焦AI在科技研發及國家發展中的關鍵角色，與會科技顧問綜合國內外重要趨勢與實務經驗指出，AI已成為建構國家安全與經濟競爭力的核心，並於會議中提出以下願景：開發並運用先進AI，以驅動下世代科學技術、中小企業及主權AI之發展，並推動服務大眾福祉的應用

廣告 廣告

這項會議今日落幕，進一步提出以下5大策略建議，作為會議總結。第1，大幅提升算力基礎設施之投資，公私協力從前瞻性視角建置大規模AI算力建設以支援臺灣AI研發及應用；第2，善用臺灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI，介接國際伙伴於基礎模型或訓練微調技術之長處、結合臺灣於硬體和邊緣運算端的優勢，以雲地混合運算等方式，共同開發下世代AI應用並促進落地。

第3，創造確保國家安全與營業祕密的AI資料共享平台。在保護國家安全與營業秘密前提下，建構各垂直產業鏈的資料共享平台，可由大型或領先企業率先貢獻起始資料及提出相關資料標準，以整合上下游資料與規格。此機制可先從利基產業啟動，建立示範案例後擴散至其他產業。

第4，大規模培育、延攬下世代AI人才，建構多樣化之產學共創機制，如產學共聘等，促進優秀研究人員與產業的互動。第5，建構公平、合法與可執行的資料治理環境；接軌國際趨勢，完善 AI 著作權指引與相關法規，並積極促進政府及民間資料開放，以支援AI科研與應用發展。

卓揆於會中表示，AI不僅是技術議題，更深刻影響國家競爭力、產業升級與社會發展，臺灣未來將在既有科技與半導體基礎上，持續強化自主研發、資料治理與人才培育，並透過跨部會協作，推動前瞻科技與應用落地，讓AI真正走進產業營運與民眾生活，穩健回應全球科技競爭的新局。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，透過國內外科技顧問之專業建言，政府得以從國際視角結合國內發展需求與挑戰，研提我國AI發展的相關建議，並作為未來科研投入與促進產業發展的重要參考，持續強化臺灣在全球科技體系中的關鍵角色。