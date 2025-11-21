行政院自提《財劃法》版本 李四川：是走出一大步

針對《財劃法》爭議，行政院終於提出自己的版本。對此，台北市副市長李四川今（21）日表示，行政院能提出草案真的不簡單，是走出一大步，但也盼財政部多傾聽地方政府的意見。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

李四川指出，《財劃法》被批評說有點像以前有一些陷阱、蓋牌，不過因為詳細的狀況，台北市財政局還有相關的局處還在研擬，他昨天在行政院也跟院長報告過。

李四川指出，他在 103 年當行政院的秘書長，就因為《財劃法》開了好幾次的會議，要提出《財劃法》的草案，說實在是不簡單，所以他昨天也跟院長、部長講說，對於行政院提出的《財劃法》，說實在敢拿出來，那在行政院就是走出一大步。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

李四川續指，那當然各個縣市都有各個縣市不同的狀況，也有不同的立場。當然最大的問題就是「這個餅就這麼大」，那原則上這個縣市的被切了，沒拿到的都不高興，拿的人也不高興，因為會認為拿得太少。

李四川強調，行政院提出的草案，原則上還要經過立法院的審查，那在立法院應該就所有的條文，還有各縣市怎麼樣取得，也許最後的結果是各縣市沒有辦法滿意，但是都可以接受。李四川也呼籲財政部莊部長，其實可以傾聽地方政府的意見，該怎麼修讓大家在不反對之下還是可以接受。

