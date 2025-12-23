行政院花蓮光復鄉辦馬太鞍溪災後復原說明會（1） (圖)

中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫

