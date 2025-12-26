行政院落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」深化國際司法互助

記者吳典叡／臺北報導

針對英國《金融時報》近日發布的紀錄片，內容提及部分歐洲地區查獲的電信詐騙設備疑由我國轉運等情事。行政院打擊詐欺指揮中心今（26）日表示，政府目前全力推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，高度重視跨境網路犯罪問題，已透過跨部會協作機制與國際執法合作，針對非法電信設備管制、網路犯罪偵查及數位基礎設施管理進行全面掃蕩，展現政府打擊詐欺的決心。

打詐指揮中心指出，對於報導所提各項議題，提出三點嚴正說明。首先，在「嚴格管制電信管制射頻器材，斬斷非法設備供應鏈」方面。針對報導指出偽基地臺等設備疑由臺灣轉運出口一事，依據《電信管理法》相關規定，電信管制射頻器材的製造、輸入及輸出皆須取得主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）核准。未經核准製造、輸入或販售者，依法將處以重罰並沒入器材。

同時，目前國內業者協助警方進行偽基地臺詐騙案件調查，每日通報疑似偽基地臺出沒位置，並於追緝時提供即時資訊。從113年至今，內政部警政署已在國內查獲11臺發送詐騙簡訊的偽基地臺，法務部調查局、財政部關務署及相關單位也建立聯防機制，加強邊境查驗，嚴防非法通訊器材進出口。對於任何試圖將臺灣作為犯罪設備轉運站的不法份子，檢警單位將持續溯源追查，絕不寬貸。

打詐指揮中心表示，在「運用科技偵查能量，強力掃蕩詐欺工具與犯罪熱點」方面。有關報導提及境內仍有部分詐騙套件使用者的情事，政府目前全力推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，其中「懲詐」面向特別著重科技偵查技術提升。刑事警察局已建置大數據分析平臺，針對網路攻擊來源、惡意程式及詐騙網頁進行即時監測與阻斷。至於購買或使用詐騙工具的犯罪集團，檢警調機關持續執行專案掃蕩，運用數位鑑識技術與金流追蹤，瓦解隱身於國內的詐欺機房與系統維護端，有效降低境內詐騙犯罪發生率。

此外，在「深化國際司法互助，共同打擊跨境網路犯罪」方面。針對網路犯罪跨國管轄權及伺服器架設問題，網路無國界，打擊犯罪需賴國際合作。我國已與多國建立司法互助與情資交換機制，若查獲境內伺服器涉及非法活動，將立即依法查扣並保留數位證據；若犯罪主機位於境外，亦將透過國際刑警組織及雙邊執法合作管道，請求協查與下架。

打詐指揮中心強調，臺灣絕非網路犯罪的避風港，政府持續強化「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向工作，並呼籲民眾切勿持有或販售非法電信設備，亦勿心存僥倖從事網路詐騙活動，以免誤觸法網。