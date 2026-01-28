行政院表揚光復救災行動 慈大鏟子超人受肯定

在光復鄉遭洪災重創後，慈濟大學超過697人次 師生同仁挺身而出，投入救災。26日，行政院舉辦「投入花蓮光復鄉救災大學暨表揚儀式」，慈濟大學劉怡均校長與護理科五專部五年級鄭雅竹同學代表慈大鏟子超人出席，並由行政院卓榮泰院長頒發感謝狀，表揚慈濟大學在洪災後投入災區復原，以及師生發揮專業協助的精神。

慈濟大學由校長劉怡均親自率隊，於2025年9月27日啟動第一梯次校內志工行動，超過百名師生隨即前往光復投入清淤與關懷工作。劉怡均表示，光復發生災情後，校內師生踴躍響應，報名系統短短15分鐘即額滿，還有不少師生是自行前往災區投入行動。

從2025年9月27日至10月12日，慈大陸續有醫學系、護理學系、藥學系的學生加入醫療站陪伴災民、以及由物理治療學系老師和研究生成立的物治小站，幫助光復有嬰幼兒家庭的親子館活動、還有社工系協助物資中心整理等。

在表揚儀式中，護理科五專部五年級學生鄭雅竹代表慈濟大學分享救災經驗。她前後投入救災七天，從清淤、醫護檢傷到物資發放皆親身參與。回憶首次前往光復時，診所內外堆滿厚重淤泥，清理作業耗時近三小時才完成。她表示，看到診所恢復整潔的那一刻，深刻感受到所有付出都十分值得，「我們挖的不只是泥土，更是鄉親回家的路。」

鄭雅竹也分享，雖然第一天結束後身心疲憊，但實際走進災區後，感受到多一份人力就多一分希望，於是選擇持續投入。她形容這趟花蓮到光復的行程是「這輩子拿到最貴的一張車票」，因為承載了臺灣社會在災難中展現的團結、善良與愛。雅竹表示，證嚴上人曾開示：「有苦的人走不出來，有福的人走進去。」她很感恩自己能去幫助別人。

感謝慈濟大學師生的投入，並肯定鄭雅竹在救災中的表現，行政院卓榮泰院長說：「護理師經過訓練天生就是有助人的精神，看到生命被破壞，感觸更勝於一般人，她已經具備擔任專業護理師的資格。」

劉怡均校長指出，慈濟大學不僅在此次光復洪災中投入行動，過去在0403地震、丹納斯颱風、康芮颱風等重大災害發生時，師生皆在第一時間投入救援與陪伴，實踐校訓「慈悲喜捨」，發揮自愛利他的教育精神。未來，慈濟大學也將持續落實大學社會責任，培育具專業能力與人文關懷社會所需人才。

