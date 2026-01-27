行政院表揚花蓮光復救災師生 臺東大學光復專案展現教育實踐力

大合照

行政院卓院長致贈感謝狀予臺東大學鄭憲宗校長(中)

為感謝大專校院師生在花蓮縣光復鄉災後的無私奉獻，行政院舉辦表揚儀式，其中，國立臺東大學由校長鄭憲宗與大一學生蔡佳芸代表出席，蔡佳芸是會中獲邀分享經驗的4位學生代表中年紀最輕的一位，她以自身投入第一線救災的感人故事，展現大學生關懷社會的熱血行動。

在災害發生後，臺東大學迅速啟動「光復專案」，提供學生交通補助、保險及自主學習時數認證，成為志工最堅實的後盾，校長鄭憲宗更在中秋連假期間親自前往災區投入清理工作，以身作則的表現獲得各界高度肯定。

廣告 廣告

活動中，學生代表蔡佳芸分享，當時看到鄰近的光復鄉受災嚴重，心想不能只是看著，於是號召21位同學一起出發，她回憶，當看到住家被土石淹沒時感到很震撼，但當居民在傍晚主動為志工刷洗滿是泥濘的鞋子並連聲道謝時，那一刻的感動讓大家都紅了眼眶。

臺東大學表示，這份愛心不會因為儀式結束而停止，學校規劃在115學年度下學期持續推動「光復．復光」社會實踐計畫，將由老師帶領學生再次走入社區，協助當地的長遠重建工作，將教育的溫度持續傳遞給需要的人。