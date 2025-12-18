行政院補強《國安法》 鼓吹武統可重罰百萬

▲行政院會今日通過國安法相關法案，本次修法聚焦「對敵效忠表示懲罰」，新增任何人不得公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，最高可處100萬元罰鍰。（圖／記者陳威叡，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今（18）日拍板通過《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》與《國軍退除役官兵輔導條例》修法草案，本次修法聚焦「對敵效忠表示懲罰」，其中新增任何人不得公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰；而國軍若以言語、舉動、文字與圖畫等方式對敵人效忠，最高可處7年有期徒刑。

總統賴清德日前宣布五大國安統戰威脅十七項因應策略，五大國安統戰威脅包括中國對國家主權之威脅；中國對國軍滲透及間諜活動；中國混淆國人對國家認同；中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透；中國藉「融合發展」吸引台商、台青。

本次修法聚焦「對敵效忠表示懲罰」，現役軍人方面，對敵效忠處1到7年有期徒刑；不盡責降敵處3到10年有期徒刑，犯《國安法》加重刑責1/2，且經判決有期徒刑，不須待定讞，即暫停退除給與50%。

退役軍人部分，犯國安之罪，經判決有期徒刑以上不須待定讞，即暫停退除給與50%，定讞後，喪失退除給與及相關權益；公務人員方面，犯《國安法》加重刑責1/2，經判決有期徒刑以上，不須待定讞，即暫停退休給與50%

全體國人部分，增訂參與危害國安組織罪，最高可處6個月以上5年以下有期徒刑；分設層級化處罰規定，另增訂中間人責任處罰規範；增訂鼓吹戰爭言論之行政裁罰，公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並處置網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或危害國家安全之錯假訊息。

