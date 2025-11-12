行政院視察蘇澳復原進度 肯定軍民整合高效率

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院政務委員季連成今（13）日視察宜蘭蘇澳復原進度，他肯定軍民整合高效率，加速鳳凰颱風災後清理，整合性優於過去經驗；對縣府在國軍及中央共同協助下，期能於明日前完成各項救災清運任務，共同幫助災民重建家園。

為加速「鳳凰颱風」宜蘭蘇澳災後復原重建的整體救災進度與效率，季連成今日下午率行政院災害防救辦公室主任王怡文、環境部環境管理署長顏旭明、內政部國土管理署副署長於望聖等，前往宜蘭縣蘇澳鎮前進指揮所，與宜蘭縣代理縣長林茂盛、秘書長吳志宏及蘇澳鎮長李明哲聽取救災進度，同時國防部由第3作戰區副指揮官孔中將等人出席。

季連成強調，此次勘災目的在於協調整合及運用中央與地方各項資源，加速環境清理與復原，並指示請環境部環境管理署調度清運車及抓斗車，搭配縣府既有環境清運能量，中央將持續與地方攜手合作，以確保復原工作高效率完成。

隨後，季連成視導國軍蘭陽指揮部前進指揮所，了解國軍救災兵力部署及工作進度，指揮官說明目前已協助縣府救災工作進度已達到近7成，今日主要工作是針對民眾所清出大型家具垃圾堆置分類，並完成清運作業，季連成特別感謝國軍協助縣府投入救災。

為掌握整體環境清理進度，協助解決現場執行面臨問題，季連成親自現勘重要受災地點，包括港邊里三民路於今日上午新增邊坡土砂滑落災情；聖湖里聖湖新村及聖愛里於社區內堆置大型家具、電器垃圾與泡水車輛的處置，同時指導國軍清運的策略與方法；勘查宜蘭縣政府預劃大型廢棄物堆置場地動線與車輛進出規劃。此外，季連成特別關心學校受損情形，也訪視「蘇澳高級海事水產職業學校」了解並掌握校園復原需求。

季連成指出，此次蘇澳的救災工作，軍民之間快速整合，且沒有任何距離，整合性優於過去經驗，對縣府在國軍及中央共同協助下，有信心在明日入夜前，可全力落實各項復原重建事項，共同幫助災民重建家園。

行政院政務委員季連成視察宜蘭蘇澳復原進度，肯定軍民整合高效率，加速鳳凰颱風災後清理。（行政院提供）

