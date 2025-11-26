行政院調整明年免稅額 基本生活費提高至21.3萬
記者郭曉蓓／臺北報導
財政部今（27）日在行政院會報告「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」指出，明年報114年度所得稅，稅負再減輕。所得稅的部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。長照特別扣除額將由每人每年12萬元調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，經立法院財委會審查通過、完成立法，最快明年5月報稅時適用。
財政部表示，因應消費者物價指數上漲，將持續調高115年度免稅額、扣除額及課稅級距，116年報稅適用。115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元，年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元，民眾於116年5月申報115年度綜所稅時可以適用。
貨物稅惠民措施方面，延長購買能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間4年半至118年底，以鼓勵節能減碳、促進綠色消費及節省民眾生活支出。另外，增訂無添加糖飲料品免徵貨物稅，及刪除電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課稅項目，自115年1月1日施行，維護國人健康及節省民眾生活支出。
車輛降稅方面，增訂自114年9月7日起購買2,000cc以下新小客車、150cc以下新機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元至119年底，及延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元實施期間5年至119年底，以活絡車輛相關產業並兼顧節能減碳。
財政部說，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。
財政部今日在行政院會後記者會上，說明「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」內容。（記者郭曉蓓攝）
行政院推減稅大紅包！基本生活費調整、所得稅免繳稅門檻一次看
行政院會今（27）日通過財政部「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民減稅措施」，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元，也調高民國115年度免扣額以及稅率級距，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
財政部：多項家電減徵貨物稅 小客車每輛最高減徵10萬元
財政部今天在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部表示，在貨物稅惠民措施，包括節能家電減稅、無添加糖飲料免稅、4項基本家電不課稅，新購小型汽機車減稅與汰舊換新，其中小型小客車每輛最高減徵10萬元，總計貨物稅惠民措施減稅利益高達311.3億元。自由時報 ・ 14 小時前
財政部推出「減稅大紅包」 卓榮泰：減輕人民負擔為當前重要施政
財政部今天（27日）在行政院會報告「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民措施」。所得稅部分，基本生活費將調高3千元，從21萬元提高到21.3萬元。另長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元。對此，行政院長卓榮泰表示，強化世代照顧、減輕人民生活負擔、讓人民安居樂業，一直是政府當前重要施政。鏡報 ・ 9 小時前
中央減稅加碼！基本生活費上調202萬戶受益
[NOWnews今日新聞]財政部今（27）日於行政院會報告「暖心減負擔所得稅及貨物稅惠民措施」，說明將調高114年度每人基本生活所需費用至21.3萬元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益約12億元...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
減稅大紅包來了！ 單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅
減稅大紅包來了！財政部今日在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年報稅時，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元；此部分經立法院財委會審查通過，若完成立法，最快明年5月報稅時適用。此外，財政部還調整2026年免（扣）額以及稅率級距，讓民眾在2027年報稅時減輕負擔，單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
減稅大紅包！基本生活費調到21.3萬、單身租屋者年所得64.4萬以下免繳稅
減稅大紅包來了，財政部將於今（27）日行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，包含調高民國115年度免（扣）額以及稅率級距，讓民眾在116年報稅時減輕負擔，換算下來，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
稅負再減輕！行政院調整明年免稅額 基本生活費升至21.3萬
此外，長期照顧特別扣除額部分，財政部規劃，將由每人每年12萬調高到18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元。接著116年報稅（報115年）時，財政部也調高免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額單身提高5000元至13.6萬元，有配偶者為27....CTWANT ・ 11 小時前
