行政院調整明年免稅額 基本生活費提高至21.3萬

記者郭曉蓓／臺北報導

財政部今（27）日在行政院會報告「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」指出，明年報114年度所得稅，稅負再減輕。所得稅的部分，基本生活費將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。長照特別扣除額將由每人每年12萬元調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，經立法院財委會審查通過、完成立法，最快明年5月報稅時適用。

財政部表示，因應消費者物價指數上漲，將持續調高115年度免稅額、扣除額及課稅級距，116年報稅適用。115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元，年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元，民眾於116年5月申報115年度綜所稅時可以適用。

貨物稅惠民措施方面，延長購買能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間4年半至118年底，以鼓勵節能減碳、促進綠色消費及節省民眾生活支出。另外，增訂無添加糖飲料品免徵貨物稅，及刪除電視機、錄影機、電唱機、錄音機等4項電器課稅項目，自115年1月1日施行，維護國人健康及節省民眾生活支出。

車輛降稅方面，增訂自114年9月7日起購買2,000cc以下新小客車、150cc以下新機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元至119年底，及延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元實施期間5年至119年底，以活絡車輛相關產業並兼顧節能減碳。

財政部說，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。

財政部今日在行政院會後記者會上，說明「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」內容。（記者郭曉蓓攝）