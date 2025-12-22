即時中心／潘柏廷報導

中央選舉委員會目前僅剩4人，而李進勇等6名委員因任期屆滿卸任；據《鏡週刊》今（22）日報導指出，行政院日前邀朝野政黨推薦名單，預計提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。對此，行政院稍早也證實此事，而發言人李慧芝也強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

有關中選會委員提名人選一事，行政院發言人李慧芝今日表示，行政院卓榮泰院長秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。



同時，李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。



接著，李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。



李慧芝進一步表示，另因前中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。



最後，李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／行政院證實了！將提名「這2人」擔任中選會正副主委

更多民視新聞報導

父親蔣孝嚴與7藍委赴中知情嗎？蔣萬安反應曝光

高雄跨年維安大升級 陳其邁：23日兵棋推演、29日實兵演練

周軒最欣賞陳玉珍？原來是誇她「勇敢承認幫忙邀請藍委去中國」

