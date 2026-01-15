行政院證實鄭麗君率團赴華府磋商關稅 路透：或月底公布協議內容



路透社引述消息人士說法，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮正前往美國，將針對關稅和投資與華府進行談判。行政院已經證實我代表團率美，結束後將對外宣布達成共識的內容。

根據中央社，行政院台美經貿工作小組15日表示，行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。

消息人士向路透社透露，鄭麗君和楊珍妮預計15日抵達華府，與美國總統川普團隊官員進行會議。台灣的目標是出口至美國的關稅從20%降至15%。美國《紐約時報》13日報導稱，台美即將達成貿易協議，美對台關稅從20%降至15%，條件是台積電必須在美國至少再建5座晶圓廠。行政院發言人李慧芝13日回應，台美雙方針對相關重要課題已取得「大致共識」，正在商議總結會議的時程，確認後便對外說明。

兩名熟悉此事的消息人士向路透社透露，雙方可能在月底公布結果。

針對路透及稍早彭博新聞相關報導，白宮及台積電未予置評。

