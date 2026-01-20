行政院譴責立法院程序委員會再度阻擋總預算及國防特別條例 國防預算752億元無法執行

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院今（20）日強烈譴責立法院程序委員會持續未將今年度中央政府總預算案、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》以及院版《財政收支劃分法》等重要法案排入委員會審查。行政院發言人李慧芝強調，在境外敵對勢力持續侵擾的此時此刻，強化國家防衛韌性刻不容緩，然而今年度國防部已有752億元預算因總預算未審而無法執行，立法院又再次阻擋國防特別預算，等於是對於國家國防量能的雙重封殺。

廣告 廣告

李慧芝指出，今天已是立法院不審今年度總預算的第145天，也是本會期結束前的倒數第9個工作天。緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據預算法規定，再過7個月就要提出明年度總預算。然而立法院不顧新版財劃法水平分配不公平、垂直分配不合理等問題，迄今仍不審議行政院版《財劃法》。

行政院再次呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、院版《財劃法》以及能夠加強國防實力的國防特別預算，不要再不理性地刻意延宕拖延。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不留情面！金正恩痛斥內閣幹部無能 當場罷免副總理楊勝虎

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁