行政院財劃法修正受關注 新北議員呼籲侯市府支持版本

（記者陳志仁／新北報導）行政院於 11 月 20 日提出院版《財政收支劃分法》修正草案，強調依財政努力與基本建設需求分配，兼顧土地面積、人口數及產業分布，使各縣市分配更均衡，並確保基本財政收支差額與財源保障；新版法案引發地方政府與議員高度關注，盼藉此穩定地方財政。

圖／民進黨總召廖宜琨表示，先前藍白版本財劃法分配公式錯誤，部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，行政院版本修正後可讓地方公平獲得資源。（資料照，記者陳志仁攝）

民進黨總召廖宜琨表示，先前藍白版本財劃法分配公式錯誤，部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，行政院版本修正後可讓地方公平獲得資源；行政院版挹注地方總額達 1 兆 2002 億元，統籌分配稅款規模 8213 億元，比 114 年增加 3537 億元，其中一般性補助 1080 億元回歸地方自辦事項，落實錢權相符，呼籲新北市府公開支持。

廣告 廣告

副總召蘇錦雄指出，新北市人口最多，工業及農漁產業多元，115 年總預算 3552.1 億元，普通統籌款 957.6 億元，中央財劃法修正後可提供穩定財源與預算支援，有助落實公共建設與民生福利；因此，呼籲市府積極配合中央，保障市政財源，一起努力為人民謀福利。

幹事長山田摩衣強調，政院版財劃法攸關全國的公平，也影響國家整體區域的平衡發展；行政院版本保障統籌稅款、一般性及計劃性補助款合計不低於舊版水準，有助全國公平及區域平衡發展，建議新北市應積極參與討論，提出完整意見，確保中央與地方財政穩定。

書記長顏蔚慈直指，藍白版本造成縣市分配失衡、錢權不符，反觀行政院的版本，不只將規模提高到1兆2002億元、提升資源規模，也符合職權分工需求；呼籲侯市長帶頭支持行政院版本，並要求黨內立委停止政治操作，確保新北市財政穩健。

更多引新聞報導

北北基模擬考爭議題惹怒家長 教育局擬建立嚴格審題機制

市府變選舉牛棚？民進黨團批侯家軍借公務曝光搶占聲量

