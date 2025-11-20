行政院財劃法修正案出爐 張麗善喊話卓榮泰：用溝通取代對抗

雲林縣長張麗善今（20）日針對行政院提出財劃法修正案表態，呼籲行政院長卓榮泰以「溝通」取代「對抗」，盼行政院拿出誠意積極與立法院在野黨團及各縣市政府協商。她提出三大條件，包括彌補基本財政收支差額、保障農業縣重要指標，以及確保各縣市的財政撥款不低於114年度水準，在這些條件都能達到下，她「樂觀其成」。

雲林縣長張麗善。（資料照／中天新聞）

張麗善指出，上週在野黨再次修正財劃法後，卓榮泰院長聲稱將「全面應戰」，執政黨也一再指控在野黨「修惡」財劃法。她認為這樣的態度無法掩飾行政院的責任，也無法獲得民眾的支持，強調行政院應該改變策略，以溝通代替對抗。

針對行政院版財劃法修正案，張麗善表示，應尊重藍白兩黨上週通過的第二次財劃法修正案精神，包括明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款的補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，以及地方一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算核列數等規定。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院YT）

雲林縣政府表示，行政院版財劃法如能優先彌補基本財政收支差額、保障基準財源，並考量農業縣的重要指標，且確保個別縣市的統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款不低於114年度的撥配水準，縣府持樂觀態度。

在具體建議方面，雲林縣主張應調整財劃法中的指標權重，包括將「農林漁牧人口」指標權重從10％調高為15％、「農林漁牧產值」權重從10％調高為15％，同時建議將人口數權重從30％調降為20％，以更公平地反映農業縣的實際需求。

行政院版的財劃法提出來了。（圖／報系資料照）

此外，張麗善也提及賴清德總統和行政院長卓榮泰先前已同意補助114年全運會主場地雲林縣立田徑場12億元，雲林縣府請中央儘速核撥這筆經費，確保相關建設能如期完成。

