行政院跨部會合作共三項策略加速營建剩餘土石方去化

為解決業者因應土方去化所面臨的困難，行政院長卓榮泰日前特邀集環境部、內政部、交通部、經濟部等部會研商，確認從「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，及「GPS雙軌並行」共三項策略推動，共同落實土石方管理政策，確保產業運作穩定，並使各項工程能順利進行。內政部國土管理署分就三項策略說明如下：

第一，為加速「擴增營建剩餘土石方最終去處與臨時暫置量能」，跨部會將持續與地方政府溝通合作，於北、中、南擇定合法、合適場址，提升土石方暫存量能。尤其，考量雙北地區土地尋覓不易，將在臺北港提供土地供雙北市土方暫置。而目前，在臺中市、臺南市、高雄市皆已找到合適場址，彰化縣及嘉義縣則持續積極溝通。此外，交通部、經濟部及環境部也將加速填海造陸計畫的推動，並繼續盤點可行場址，擴增收容與暫置空間。

第二，在「簡化運送與處理流程」方面，內政部將修正營建剩餘土石方處理方案，並請地方政府修正自治條例或訂定相關管理規定，推動有價土石方等可利用之土石方可直接從營建工地交易至砂石場之簡化處理機制。此外，環境部也將加速研議快篩機制，以提高收容量能與進場作業。

第三，就「GPS雙軌並行」部分，截至十六日為止，全國裝機總申請量為5788輛，裝機中799輛，已有4989輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有6821輛可立即清運土石方，請尚未裝設GPS的業者盡速向內政部申請裝置及審驗，鼓勵業者儘速完成裝機。目前內政部與環境部已研議整合環保車機及土石方車機，並考量部分縣市已自建GPS系統，目前將兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制，讓清運車輛服務更具彈性。

國土管理署表示，GPS政策檢討政策，從一一三年啟動後，持續與地方政府及產業溝通，至今年正式上路。中央已全面盤點可去化的土石方去處，包括臺北港、臺中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填及填埋型土資場等擴增方案，共計可提供一．五億立方公尺，尚可滿足未來去化量，內政部會跨部會持續協助地方政府完善土方去化。同時，也請地方政府可利用內政部提供之公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，提供長期合法的土方去處。