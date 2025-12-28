行政院通過修法提案限制言論 網炸鍋、醫憂：民進黨搞網路戒嚴？
行政院會日前通過「社維法」修正草案，凡在公共場合散布仇恨性言論、恐怖主義或外敵對勢力，激化社會對立，或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰；若在網路散布言論，可令限制瀏覽、移除或限制使用者帳號、終止服務的措施。此引發網友炸鍋，質疑民進黨搞「網路戒嚴」，要在野黨一定要擋下來。
行政院會26日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，凡在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或外敵對勢力，激化社會對立，或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰
草案同時新增，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數位發展部、大陸委員會及相關機關後，得令網際網路平台提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。
草案還訂有但書，若上述情節重大或為避免急迫危險而有即時處置必要者，內政部得逕令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置。
對此，蘇一峰27日在臉書貼文表示，民進黨要搞網路戒嚴了？全民的言論自由要被限制了，行政院準備修改《社會秩序維護法》讓行政院數發部可以動手刪除帳號，政府機關則可以直接下令平台服務業者（包括YT、臉書、IG、脆（ｘ）、PTT...）限制讀取，還有刪除帳號。
蘇一峰質疑，之前政府千方百計要這些平台在台灣落地公司，就是為了這一步！？認定的過程中居然「不需經由法院審判」，直接由行政機關、數發部開會，就可以認定？
《不禮貌鄉民團》粉專也在臉書貼文「靠北!! 民進黨要搞網路戒嚴了！！！」，行政院準備修改社維法，重點是「不需經由法院審判」直接由行政機關、數發部開會，就可以認定，這有多恐怖。
《不禮貌鄉民團》指出，以後批評民進黨政府、批評賴清德的、罵立委貪污的、質疑中選會選務不公平的....，都有可能被數發部扣上「散播仇恨言論」，帳號直接被註銷。
《不禮貌鄉民團》認為，這個法案一旦過關，以後網路上再也沒有人敢批評政府了，很多批評民進黨的自媒體，可能一瞬間被平台業者註銷帳號，拜託藍白一定要擋下來。
民眾黨立委陳昭姿在蘇一峰的貼文下留言說「本屆國會不會過關的」。
至於網友們的回應也很直接，有指出「這不是獨裁 什麼才是？」「新戒嚴」、「就是數位中介法換個名字而已」、「不演了，直接從網路下手，其實、我倒是想問問，那些官員每天都在媒體面前嚇唬，威嚇、甚至叫囂..他們有免責權，人民卻沒有，比起散播謠言，誰比較超過」、「冠冕理由說那麼多，只要閩南狼還沒被禁，我就不信執法會中立」、「肯定會被擋下來的」。
