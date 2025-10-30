行政院通過刑法修正草案 強化社會安全與人權保障

法務部。呂志明攝



因應司法院釋字第801號解釋及憲法法庭113年度相關判決，行政院於今（30）日院會通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，展現政府嚴懲重大犯罪、強化社會安全以及落實人權保障的決心。相關草案將函請司法院會銜及立法院審議，期望儘速完成修法程序，回應社會期待。

修法背景與目的

憲法法庭113年度憲判字第2號對於《刑法》第79條之1第5項關於無期徒刑假釋經撤銷後，一律執行固定殘餘刑期（20年或25年）的規定，違反了比例原則與人身自由保障意旨，宣告違憲。

另外，113年度憲判字第8號，有關《刑法》部分死刑條文：如《刑法》第271條第1項（殺人罪）、第226條之1前段（強制性交殺人罪）、第332條第1項（強盜殺人罪）、第348條第1項（擄人勒贖殺人罪）等，在某些情況下（例如某些情況下的殺人行為，其犯罪情節並未達「最嚴重」的程度）仍可能被判處死刑，與憲法保障的生命權相違，因此宣告部分違憲。

因此，法務部在這次修法旨在配合憲法判決意旨，檢討現行法律規定，確保符合比例原則及程序正義，同時加強對重大暴力犯罪的處罰力度。在參考國際立法例，廣納審檢辯學界及相關機關意見，擬具修正草案。行政院為求慎重，多次召開審查會議，凝聚跨部會共識後，於今日正式通過草案。

修正草案重點

1.行為責任能力不足者不得科處死刑

因應憲法法庭113年度第8號判決，修正刑法第63條之1，明定行為時有精神障礙或其他心智缺陷，致自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑。

2.增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋

修正刑法第77條第3項及第78條之1，針對故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷等重大案件，若經判處無期徒刑或逾10年有期徒刑者，不適用假釋規定。此外，無期徒刑假釋後再犯者，撤銷假釋後不得再次申請假釋。

3.羈押日數納入假釋條件計算

修正刑法第77條第4項，將無期徒刑及有期徒刑裁判確定前的羈押日數計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則。

4.調整假釋撤銷後的執行規定

因應憲法法庭113年度第2號判決，修正刑法第78條之1、第78條之2及第79條之1，調整無期徒刑及有期徒刑撤銷假釋後的執行方式，避免執行期間不符比例原則並確保公平性。

5.明確新舊法適用規範

修正刑法施行法第7條之2至第7條之4，以確保新舊法律適用的清晰性。

6.死刑待執行期間不得折抵刑期

修正監獄行刑法第148條及第156條，明定死刑定讞待執行期間不得折抵刑期，亦不計入假釋要件「已執行期間」。

法務部指出，修法不僅回應憲法判決要求，更展現政府對於打擊暴力犯罪、守護社會安全的高度重視。未來，法務部將全力配合立法院審議作業，期望能儘速完成修法程序，以維護社會秩序、保障人民權益。同時，也將持續監測相關法律的實施成效，確保政策目標得以落實。

