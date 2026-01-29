行政院通過刑法修正草案 未成年性侵案20歲前不計入追訴期

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會今（29）日通過「刑法」及「刑法施行法」部分條文修正草案，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間，以充分保障未成年時遭性侵害的被害人。另以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高2年以下有期徒刑、新臺幣20萬元以下罰金。

行政院會今日通過法務部擬具的「刑法」及「刑法施行法」部分條文修正草案，處理兒少性侵害案件追訴期議題、增訂刑中監護制度，以及修正妨害名譽及信用罪章的要件與刑度等，草案將送立法院審議。

針對性侵害案件，此次修法參考外國立法案例，於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，增訂延長兒少性侵害犯罪被害人的追訴權時效；配合修訂刑法施行法，以充分保障未成年時遭性侵害的被害人。

另為強化社會安全網，增訂「刑中監護」制度，賦予檢察官得視個案情形，於假釋期間對受處分人施以監護，確保其獲得及時治療與必要保護。配合此新制，明定修法前已裁定監護但尚未執行或未執行完畢者的適用原則，以利制度順利銜接與落實。另刪除刑法感化教育與強制工作相關規定，感化教育另由專法加以規範，使兒少處遇機制更符合法治與人權保障原則。

針對特種文書等遭偽造或變造，侵害公共信用較一般公私文書更為嚴重，沒有適用較低刑度處罰的必要，所以刪除現行規定，依各文書本質適用，並調整刑度，使法院量刑符合罪刑相當原則。

另修正刑法第140條侮辱公務員罪，憲法法庭113年憲判字第5號判決宣告刑法第140條侮辱職務罪與憲法保障言論自由之意旨有違，並指明侮辱公務員罪需基於妨害公務之主觀目的，且足以影響公務員執行公務之範圍內，始成立犯罪，所以此次配合判決意旨修正，以衡平言論自由與公權力的行使。

此次也修正妨害名譽及信用罪章的要件及刑度，法務部說，鑑於以廣播、電視、電子通訊、網際網路或深偽技術等特定犯罪手段犯罪者，侵害人民之名譽及信用甚鉅，新增加重處罰規定，以遏止這類犯罪。另提高公然侮辱、誹謗等罪之罰金刑刑度，以符合比例原則及罪責相當原則。未來以網路或深偽方式犯公然侮辱者，處最高2年以下有期徒刑、新臺幣20萬元以下罰金；若以網路或深偽方式犯誹謗與妨害信用罪，最高處3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金。

法務部表示，此次修法攸關性侵害犯罪未成年被害人的訴訟權利、社會安全網的健全，及回應憲法判決意旨，以維護人民權益；法務部將持續配合後續法案審議作業，期能盡速完成修法程序。

法務部今日在行政院會後記者會上，說明「刑法」及「刑法施行法」部分條文修正草案。（記者郭曉蓓攝）