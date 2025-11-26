行政院通過國防特別條例 主計總處：是否舉債會滾動處理
記者郭曉蓓／臺北報導
行政院會今（27）日通過為期8年、匡列新臺幣1兆2500億元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送立法院審議，未來立法院三讀後，國防部再據以提出特別預算案。主計總處指出，未來特別預算是移用歲計賸餘或舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，是否舉債會滾動處理，但會符合財政紀律規範。
財政部次長李慶華今日在行政院會後記者會表示，特別條例草案規範，債限不受公共債務法第5條第7項規定，但是整體計畫期間還是受到流量上限15%的限制，未來國防部編列預算時，一定會遵從公共債務法以及相關預算編列的規定進行，不會違法編列。
主計總處副主計長陳慧娟表示，後續要移用歲計賸餘或是舉債，將視計畫期間的歲計賸餘狀況而定，是否舉債會滾動處理。若個別年度有突破15%的可能，政府還是會遵守防線，縱使當年度需要排除限制，但在整體計畫8年期間不會超過15%，依然符合財政紀律規範。
