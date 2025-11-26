行政院通過國防特別條例 顧部長：軍購規劃已與美方完成初步協調

記者陳彥陵／臺北報導

行政院會今（27）日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新臺幣1.25兆元經費，籌建關鍵戰力。國防部長顧立雄指出，軍購案的規劃已跟美國完成初步協調，由於案項仍在美方審查中，日後等完成程序後將適時對外說明。

行政院會今日討論通過國防部擬具達新臺幣1.25兆元、於2026年至2033年間執行的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送立法院審議。國防部戰規司長黃文啟中將於會後記者會報告預算規劃時表示，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」等7類，期爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

媒體詢問國防武器裝備採購具體項目，顧部長表示，此次匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，而對美軍購是重要的採購項目之一，臺美已就軍購項目規畫進行初步協調，並獲得美國國防部安全合作局（DSCA）正式提供採購項目、數量、報價及交運期程等，說明美方確實有供售意願；由於案項仍在美方審查中，在尚未完成知會國會程序前，國防部援例不會公開，日後等完成程序後將適時對外說明。

此外，關於國造潛艦「海鯤號」的測試進度，顧部長說明，「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」整備工作已完成，目前正在進行第4度浮航測試，主要測試項目包括主機、IPMS及全艦水密性，待本次測試結果出爐後，將規劃第5次浮航，並視狀況進行後續淺水潛航測試。

國防部長顧立雄今日出席行政院會後記者會，回覆臺美雙方軍購協調狀況及海鯤號測試進度等議題。（記者陳彥陵攝）

國防部戰規司長黃文啟中將於記者會中報告預算規劃，期爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。（記者陳彥陵攝）