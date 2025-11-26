行政院通過國防特別條例 顧部長：軍購規劃已與美方完成初步協調
記者陳彥陵／臺北報導
行政院會今（27）日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新臺幣1.25兆元經費，籌建關鍵戰力。國防部長顧立雄指出，軍購案的規劃已跟美國完成初步協調，由於案項仍在美方審查中，日後等完成程序後將適時對外說明。
行政院會今日討論通過國防部擬具達新臺幣1.25兆元、於2026年至2033年間執行的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送立法院審議。國防部戰規司長黃文啟中將於會後記者會報告預算規劃時表示，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」等7類，期爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。
媒體詢問國防武器裝備採購具體項目，顧部長表示，此次匡列的特別預算中，包括軍購、商購及自製，而對美軍購是重要的採購項目之一，臺美已就軍購項目規畫進行初步協調，並獲得美國國防部安全合作局（DSCA）正式提供採購項目、數量、報價及交運期程等，說明美方確實有供售意願；由於案項仍在美方審查中，在尚未完成知會國會程序前，國防部援例不會公開，日後等完成程序後將適時對外說明。
此外，關於國造潛艦「海鯤號」的測試進度，顧部長說明，「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」整備工作已完成，目前正在進行第4度浮航測試，主要測試項目包括主機、IPMS及全艦水密性，待本次測試結果出爐後，將規劃第5次浮航，並視狀況進行後續淺水潛航測試。
國防部長顧立雄今日出席行政院會後記者會，回覆臺美雙方軍購協調狀況及海鯤號測試進度等議題。（記者陳彥陵攝）
國防部戰規司長黃文啟中將於記者會中報告預算規劃，期爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。（記者陳彥陵攝）
其他人也在看
政院將提財劃法覆議案軍購特別條例 卓榮泰親說明
（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今天將於行政院會討論並通過覆議案，同時也將討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。據了解，行政院長卓榮泰將出席會後記者會，說明2項提案緣由。中央社 ・ 1 天前
戰力計畫採購已與美協調 顧立雄坦言已確認軍購品項及期程
行政院院會今日(11/27)日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計未來8年(2026至2033年)暫匡列投入1.25兆元經費。國防部長顧立雄表示，就軍購案的規劃已經跟美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願。初步的溝通有具體的一些項目，但還沒有知會國會之前沒有辦法對外說明。太報 ・ 21 小時前
【政院拍板1.25兆國防特別條例草案】卓揆要求達3目標 落實國防策略推動
記者陳彥陵／臺北報導 行政院會昨日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新臺幣1.25兆元經費，籌建關鍵戰力，行政院長卓榮泰要青年日報 ・ 11 小時前
政院通過1.25兆國防特別條例草案 顧立雄證實：與美方完成初步協調
行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫匡1.25兆元。國防部長顧立雄今（27）日於行政院會後記者會證實，軍購案規劃已與美國完成初步的協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨的意願，雙方在規劃自由時報 ・ 22 小時前
1.25兆國防特別預算 政院火速拍板
行政院會27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計在民國115年至122年共8年，投入新台幣1.25兆元經費。國防部長顧立雄透露，就軍購案的規畫已與美方完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局（DSCA）正式提供採購項目及數量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨意願。中時新聞網 ・ 7 小時前
行政院通過國防特別條例 主計總處：是否舉債會滾動處理
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院會今（27）日通過為期8年、匡列新臺幣1兆2500億元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將送立法院審議，未來立法院青年日報 ・ 1 天前
政院拍板1.25兆軍購特別條例 顧立雄：已與美方初步確認軍購品項及期程
行政院會今（27）日討論通過，國防部擬具「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國防部表示，該特別條例執行期程為2026-2033年，預算上限暫匡新台幣1兆2,500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 1 天前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
黃國昌訪日見嘸大咖？黃珊珊嗆見縫插針：柯文哲、立委跟日本關係很好
民眾黨主席黃國昌、民眾黨北市議員陳宥丞日前率青年訪團前往日本，但傳出見不到前日相麻生太郎、野田佳彥等人，民眾黨則稱要外交部說明。民眾黨立委黃珊珊今（28）日回應「不要再見縫插針」，她表示，前主席柯文哲、國會議員跟日本關係非常好，每次訪日也要尊重當地安排，不是見不見得到的問題，而是自柯文哲開始每個黨的主要領袖都見過。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前
藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？
論壇中心/綜合報導總統賴清德近日表示，國防部將8年投入1.25兆元，建構先進防空系統「台灣之盾」、進一步建成全面嚇阻戰力，建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴質疑，現在局勢有危急成這樣嗎？綠委王義川聽聞後狠酸「難道屎在滾才要買馬桶」？更直言國民黨要談避戰，就應該自己去跟中共說，「不是兩岸一家親嗎？打我們幹嘛？」民視 ・ 4 小時前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 2 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 1 天前
誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨選對會尚未拍板台北市長的人選，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部繳交參選意願書，而外界也點名綠委王世堅、不分區綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君參戰，甚至社民黨台北市議員苗博雅也列入熱門人選。對此，同黨籍台北市議員林延鳳今（27）日則強調，選對會不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢。針對民進黨台北市長候選人人選，林延鳳今日表示，選戰瞬息萬變，沒有一個人能夠保證當選；更何況，如果台北市副市長李四川去選新北市，才是考驗現任台北市長蔣萬安能力真正的開始。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）同時，林延鳳強調，民進黨選對會的提名機制已經行之有年，不論黨內或黨外，只要對台北市有理念又有意願選市長的好人才，一定會積極去徵詢，希望最後能夠提出一個強而有力、發揮母雞的效應，做為母雞帶小雞，打一場精彩的選戰。原文出處：快新聞／誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光 更多民視新聞報導蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大史上最慘！「宏福苑」大火奪44命 賴清德致哀：一起為香港祈福民視影音 ・ 1 天前
北京2027目標武統台灣，賴清德：1.25兆打造台灣之盾「明年國防預算超過GDP 3%」，演說全文一次看
總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。 賴清德上午召開記者會指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。 賴清德指出將會強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。 按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。 賴清德進一步說，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。 對於史上最高國防預算，賴清德呼籲在野黨，或許朝野藍綠各有不同立場和期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。今周刊 ・ 1 天前
馬英九喊準戰爭狀態！律師酸爆：你買壽險，難道是進入「準死亡狀態」？
總統賴清德26日宣布「守護民主台灣」國安兩大行動方案，宣布未來8年將投入1.25兆國防特別預算，並提及北京當局以2027年武統台灣為目標加速整備，前總統馬英九卻稱此舉形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，律師林智群就狠酸「他家買滅火器，就是進入『準火災狀態』嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前