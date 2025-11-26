行政院通過強化防衛韌性特別條例 對抗威權擴張

記者郭曉蓓／臺北報導

為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，行政院會今（27）日討論通過國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計明年至2033年共8年，投入1兆2500億元經費，籌獲符合防衛作戰實需的武器裝備，以展現強烈自我防衛決心，草案將送立法院審議。

國防部簡報說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026-2033年，預算上限暫匡新臺幣1兆2,500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「臺美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

國防部說明，此次編列的特別預算，具備「建構重層防衛體系，打造臺灣之盾」、「引進高科技與AI，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」三大特色，期能達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」及「國防帶動經濟效益」7大目標，以強化國防力量，對抗威權擴張。

國防部強調，「投資國防即投資和平」，臺灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，會與友盟持續在各層面加強合作；國防部也將在國會監督下，以最嚴謹的態度編列與執行特別預算，籲請國人支持、共同努力捍衛國土家園。

行政院長卓榮泰今日出席行政院會後記者會表示，他要求國防部達到「優化裝備、加速建軍期程、落實防弊跟防止交貨延宕」3個目標，同時要求國防部訂定「國防及軍工產業發展行動方案」，以利落實於整個策略推動。

行政院會今日通過國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，行政院長卓榮泰出席院會後記者會說明特別條例的重要性。（記者郭曉蓓攝）