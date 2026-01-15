行政院通過老農津貼修法 調高為1萬元
（中央社記者賴于榛台北15日電）現行老農津貼為新台幣8110元，行政院會今天通過「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案，行政院長卓榮泰表示，津貼調整是為反映生活成本、考量中央政府財政能力，以及各項社會福利津貼的衡平性，將老農津貼調高為1萬元。草案將送立法院審議。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中表示，老農津貼相當退休農民的老年給付，為反映生活成本、考量中央政府財政能力，以及各項社會福利津貼的衡平性，老農津貼調整為每人每月1萬元，因應物價上調強化保證，新增CPI達到3%的調整機制以及寬鬆的排富標準，藉以肯定農民對糧食安全國安的貢獻與價值，落實照顧農民老年生活。
朝野立委去年底爭相提案調高老農津貼，民進黨立委主張從現行8110元提高至1萬2000元，國民黨團則喊話加碼到1萬5000元。農業部長陳駿季當時則在立法院表態，支持適度調整發放額度、放寬排富條款，並建立期中檢討門檻，例如每2年檢討一次，觸發機制是CPI達到3%至5%，但需考量政府財政能力。（編輯：林淑媛）1150115
