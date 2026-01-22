行政院通過資恐防制法修正草案 完善金融制裁制度 確保國家安全

法務部。呂志明攝



為因應國際間資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散（以下簡稱資武擴）威脅日益嚴峻，行政院於今（1/22）日正式通過《資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法》修正草案，將提交立法院審議，這次修正草案涵蓋5大重點，修法後將全面強化相關行政制裁、金融監理及刑事責任，與國際洗錢防制、打擊資恐及資武擴之制度緊密接軌，以全面提升國家安全防護。

本次修正草案涵蓋多項重要內容，主要包括以下五大重點：

一、擴大規範範圍，完備法制架構

修正法案將防制資武擴納入規範範圍，並將法律名稱修訂為《資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法》。同時，明確定義恐怖活動及資武擴行為，並將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統之行為納入恐怖活動範疇，作為後續犯罪與制裁規範之基礎。

二、強化審議會制度，完善制裁程序

修正草案進一步聚焦審議會職能，明確其核心任務為受制裁者之指定與除名程序。同時，相關酌留及許可措施則授權主管機關依實務需求靈活處理。

三、建立通報與申報義務

新增金融機構及特定非金融事業或人員對於受制裁者資產凍結情形之通報義務，以及對疑似涉及資恐或資武擴交易之申報義務。此舉旨在補強現行制度漏洞，提升早期偵測與即時攔阻能力。

四、修訂犯罪構成要件，新增資武擴犯罪類型

修正資助恐怖活動、恐怖分子或組織等犯罪構成要件，並新增違反聯合國資武擴制裁的貿易罪及規避查緝行為之處罰規定，以加強刑事嚇阻效果。

五、強化法人及非法人團體責任

針對法人及非法人團體，修正併罰及免責機制，促使其遵守法令並落實監督責任。此外，調整自首及自白減免刑責之條件，以提升偵查與追訴效能。

法務部指出，面對國際恐怖活動與資武擴風險不斷升高，以及資金流動日益隱匿化與跨境化的趨勢，現行法制亟需與時俱進。本次修正草案兼顧人權保障與執法需求，全面增強行政制裁、金融監理及刑事責任機制，確保我國在國際洗錢防制、打擊資恐及資武擴領域中，能與全球標準緊密對接。

未來將持續推動相關法制審議作業，期望儘速完成修法程序，以完善防制架構、強化國家安全，並維護我國所處國際區域的穩定與和平。

