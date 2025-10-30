行政院通過重大修法！殺人與虐童重罪不得假釋、精神障礙者免死 六大重點一次看

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

為了因應憲法法庭113年度兩項重大違憲判決，以及回應社會對嚴懲暴力犯罪的高度期待。行政院今（30）日拍板通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案。修法重點包括「重大暴力犯罪不得假釋」及「精神障礙者不得判死」，以兼顧人權保障與社會安全。未來犯下故意殺人、殺人未遂、虐童致死或重傷等罪行、被判無期徒刑或十年以上徒刑者，將不得申請假釋。

行政院今（30）日拍板通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案。（圖／資料畫面）

法務部指出，這次修法係因應憲法法庭113年度憲判字第2號（假釋制度違憲）與第8號（死刑適用違憲）判決啟動，內容共六大重點。

一、行為或審判時有精神障礙者，不得判死刑

修正條文：《刑法》第63條之1

若被告行為時或審判中因精神障礙、心智缺陷，導致自我辯護能力明顯不足，將不得科處死刑。

目的：落實比例原則與程序正義，保障被告人權。

二、特殊重大暴力犯罪，不得假釋

修正條文：《刑法》第77條第3項、第78條之1

適用對象：故意殺人、殺人未遂、兒童虐待致死或重傷（刑法第286條第6、7項）

條件：若判決結果為無期徒刑或有期徒刑超過10年，即不得申請假釋。

補充：無期徒刑假釋後若再犯重大罪行並判無期徒刑者，撤銷假釋後不得再假釋。

三、羈押期間納入假釋執行期計算

修正條文：《刑法》第77條第4項

無期徒刑及有期徒刑均可將判決確定前的羈押日數納入「已執行期間」，以符合平等原則。

四、假釋撤銷後的殘刑執行方式調整

修正條文：《刑法》第78條之1、第78條之2、第79條之1

原規定「撤銷假釋即固定執行20或25年殘刑」遭憲法法庭認定違反比例原則。

新規：將依個案情節重新計算，兼顧比例與刑度平衡。

五、新舊法銜接明確化

修正條文：《刑法施行法》第7條之2、第7條之3、第7條之4

目的：讓修法前後的案件能明確適用新舊法，避免法律適用爭議。

六、死刑定讞待執行期間不得折抵刑期

修正條文：《監獄行刑法》第148條、第156條

明定死刑定讞、尚未執行期間：不得折抵刑期、不得計入假釋要件之「已執行期間」。

目的：防止待執行期間形同減刑漏洞。

法務部強調，這次修法不僅回應憲法判決，更展現政府「嚴懲重罪、保障人權」的雙軌理念。後續將送交立法院審議，盼儘速通過，讓我國刑事制度在懲惡與保障間取得更完善的平衡。

