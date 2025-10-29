行政院通過非洲豬瘟補助方案 減輕相關產業衝擊
記者吳典叡／臺北報導
國內養豬場出現非洲豬瘟，全臺活體豬禁宰、禁運15天，衝擊養豬產業。行政院會今（30）日通過補助方案，養豬農民每頭豬隻新臺幣810元的延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。
由於臺中市一處養豬場出現非洲豬瘟，目前全臺活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬產業。行政院會通過農業部補助方案，分為兩大部分，一是因應非洲豬瘟全國禁運禁宰期間的飼料差額及廚餘清運油資補助，飼料差額補助每頭豬隻300元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場1.8萬元。
第二部分則是針對一級生產鏈從業人員以及業者的輔導補助，包含補貼肉品市場在禁運禁宰期間，市場營運成本中租金收入損失，每場最高20萬元。補貼養豬農民在禁運禁宰期間額外衍生的延遲上市豬隻飼料費用，每頭豬隻810元，以及補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失，每攤3萬元。
農業部表示，另外，補助禁運禁宰期間毛豬承銷人（自然人）暫停業務的收入損失，每人1.5萬元；補貼屠宰場停宰期間的人事及勞務費用損失，每頭280元。針對異地批次母豬場，也補貼禁運禁宰期間保育豬管制移動致密飼死亡的損失，每頭2500元。
此外，農業部也獎勵疫情通報，補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元。這次方案也提供金融支持，只要依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，都能申請金融支持方案。
行政院會通過農業部補助方案，因應禁運禁宰期間的飼料差額及廚餘清運油資補助，飼料差額補助每頭豬隻300元。（行政院提供）
其他人也在看
非洲豬瘟豬隻禁運禁宰補助方案來了！肉攤停業領3萬、肉品市場最高20萬
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，對全台養豬產業及民眾影響甚巨。農業部今天（30日）提出補貼措施，其中養豬農民衍生延遲上市飼料費，每頭豬隻給予新台幣810元，肉品市場租金收入損失最高20萬元，毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人給予1.5萬元補助，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元；另補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元，預計11月3日開始接受申請。鏡報 ・ 11 小時前
政院拍板非洲豬瘟產業輔導方案 傳統肉攤暫停營業補助3萬
行政院會今（30）日拍板非洲豬瘟產業輔導補助方案，自10月23日至11月6日的15天禁運禁宰期間，養豬農民對延遲上市的飼料費用每頭810元、肉品市場每場最高20萬元、毛豬承銷人每人1.5萬元、屠宰場每頭280元、傳統肉攤每攤3萬元。整體規模達到11億元，預計6.4萬人受惠，相關方案將在下週正式開放申自由時報 ・ 11 小時前
輝達GTC大會 黃仁勳未明確回應台灣總部選址何處
（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。中央社 ・ 1 天前
最快11/3起開放申請 政院非洲豬瘟補助方案一次看
因應非洲豬瘟防疫影響養豬業生計，行政院今（30）日宣布產業輔導補助方案，包含豬農在豬隻禁運、禁宰期間因延遲上市衍生的飼料費用，每頭豬補助810元；傳統肉攤每攤可獲得3萬元補貼等，此外針對肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及異地批次母豬場也有補助，最快下週一開放申請。公視新聞網 ・ 7 小時前
拆彈7天 燕子口堰塞湖警戒解除
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖17日出現後，林保署23日出動機具對壩體降挖與引流減災，29日中午約11時許溢流水量逐漸增大，湖水不到1小時幾乎全數傾瀉而下，壩體隨之潰決、消失，燕子口堰塞湖警戒終解除。林保署感謝所有參與單位的專業協力與守護，施工團隊離開前，6部大怪手一字排開向山林致敬，令人感動。中時新聞網 ・ 20 小時前
《社會》政院公布非洲豬瘟補助方案約「11億」：傳統肉攤每攤3萬元
【時報-台北電】台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，政府宣布全台活豬禁運、禁宰15日，對養豬產業造成衝擊。行政院會今（30）天拍板「非洲豬瘟輔導補助方案」，補助受影響的養豬農民每頭豬810元、肉品市場每場20萬元、毛豬承銷人每人1.5萬元、屠宰場每頭280元、傳統肉攤每攤3萬元等。農業部長陳駿季表示，整體補助規模將近11億元，力拚下周起接受申請。 行政院長卓榮泰今在院會中表示，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型之飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者之輔導補助方案，農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助之受理申請，讓政府補助迅速到位。 會後，陳駿季表示，整體補助預算規模初估將近11億左右，盡可能在下周一接受申請，這段期間有些行政作業程序，會盡快處理。 農業部動植物防疫檢疫署組長林念農說明，農業部與經濟部已針對此次禁運、禁宰、禁用廚餘養豬的部分有進行規劃。在禁用廚餘期間轉用飼料每頭豬補助300元、協助清運廚餘部分依登記飼養規模分4個級距，補助每場8千元至1萬8千元。 針對一級生時報資訊 ・ 10 小時前
輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知道什麼原因耽擱了
美國AI晶片巨頭輝達台灣總部盼落腳北士科T17、T18基地，然而至今仍卡關。對此，輝達執行長黃仁勳坦言，「不知道什麼原因耽擱了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中央投11億補助養豬產業鏈 估11/3開放申請
（中央社記者賴于榛台北30日電）全台禁宰、禁運豬隻15天衝擊產業，行政院會今天通過養豬產業鏈的補助計畫，共投入新台幣11億元，補助養豬農民每頭豬隻810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元等，預計11月3日開放申請。中央社 ・ 10 小時前
《社會》高市豬肉攤停擺生計慘！陳其邁宣布免收攤位費1個月
【時報-台北電】受到非洲豬瘟疫情衝擊，高雄市公有零售市場豬肉攤商配合防疫自主暫停營業，生計大受影響。高雄市長陳其邁今（29）日宣布，全面免收豬肉攤位使用費1個月，與基層攤商共度防疫關鍵期。 10月22日非洲豬瘟疫情爆發後，高市府經發局23日起即啟動市場監控機制，密切掌握全市公有及民有市場豬肉供應與價格，並建立即時通報系統。隨著中央宣布活豬禁運、禁宰延長10天，市場內大部分豬肉攤商為配合防疫政策，紛紛自主暫停營業，導致收入驟減。 經發局指出，陳其邁體恤攤商困境，指示全面免收豬肉攤商攤位使用費1個月，同時責成相關局處研議其他受疫情衝擊的支援方案，展現市府與民眾站在一起的決心。(新聞來源：中時即時 柯宗緯)時報資訊 ・ 1 天前
誰是真兇？非洲豬瘟疑「境外傳入」 基因定序本周五出爐
國民黨立委王育敏今天在指出，根據農業部數據，截至今年10月23日，已檢測9511件旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入豬肉產品，其中997件呈現陽性，比例高達10％，今年1至10月檢測樣本的陽性比例多少？來自哪些國家？立法院社會福利及衛生環境委員會今天環境部部長、衛生福...CTWANT ・ 1 天前
非洲豬瘟活體豬禁宰禁運15天 補助出爐：肉攤3萬 肉品市場最高20萬
台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運15天，影響養豬產業。行政院今天（30日）通過補助方案，養豬農民每頭豬隻新台幣810元的延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。農業部也獎勵疫情通報，補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
薔薔加入「小姐不熙娣」主持陣容 (圖)
藝人薔薔（左起）加入談話性節目「小姐不熙娣」，與派翠克、Sandy吳姍儒搭檔主持，盼為節目增添更多火花。中央社 ・ 6 小時前
反聖嬰訊號飆至8成！專家示警：暴雨、冷冬機率大增
[Newtalk新聞] 美國最新的研究指出，自9月開始反聖嬰訊號續有增強的趨勢，發生的機率從原本預估60％增加到80％，且可持續到明年的2月，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，若反聖嬰現象發生在秋天，颱風和東北季風的共伴下，對台灣影響就會增高，容易豪雨致災，冬天也會比較冷。 根據美國國家氣象局(NWS)氣象預報中心(CPC)今年10月最新研究指出，自9月開始發生反聖嬰的訊號持續有增強的趨勢，尤其在今年9至12月，反聖嬰發生的可能性已經從原本的60％衝到75至80％，且到明年的2月，發生機率都在55％以上，隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。 對此，「林老師氣象站」指出，根據過去反聖嬰年的氣候特徵顯示，若發生在秋天時，颱風生成的位置較為偏西，尤其在秋颱與環境的東北季風相結合共伴下，影響台灣與南海地區的機率增加，局部地區豪雨致災風險高，今年的1020豪雨事件就是重要的案例。 另外，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣秋季在東北部及東部的降雨量也會增多；冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，發生的機率約在6成左右，簡單來說，「冷冬」機會也會增大。查看原文更多New新頭殼 ・ 12 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 12 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 10 小時前