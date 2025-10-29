行政院通過非洲豬瘟補助方案 減輕相關產業衝擊

記者吳典叡／臺北報導

國內養豬場出現非洲豬瘟，全臺活體豬禁宰、禁運15天，衝擊養豬產業。行政院會今（30）日通過補助方案，養豬農民每頭豬隻新臺幣810元的延遲上市飼料費、肉品市場租金損失最高20萬元，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元。

由於臺中市一處養豬場出現非洲豬瘟，目前全臺活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬產業。行政院會通過農業部補助方案，分為兩大部分，一是因應非洲豬瘟全國禁運禁宰期間的飼料差額及廚餘清運油資補助，飼料差額補助每頭豬隻300元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場1.8萬元。

廣告 廣告

第二部分則是針對一級生產鏈從業人員以及業者的輔導補助，包含補貼肉品市場在禁運禁宰期間，市場營運成本中租金收入損失，每場最高20萬元。補貼養豬農民在禁運禁宰期間額外衍生的延遲上市豬隻飼料費用，每頭豬隻810元，以及補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失，每攤3萬元。

農業部表示，另外，補助禁運禁宰期間毛豬承銷人（自然人）暫停業務的收入損失，每人1.5萬元；補貼屠宰場停宰期間的人事及勞務費用損失，每頭280元。針對異地批次母豬場，也補貼禁運禁宰期間保育豬管制移動致密飼死亡的損失，每頭2500元。

此外，農業部也獎勵疫情通報，補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元。這次方案也提供金融支持，只要依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，都能申請金融支持方案。

行政院會通過農業部補助方案，因應禁運禁宰期間的飼料差額及廚餘清運油資補助，飼料差額補助每頭豬隻300元。（行政院提供）