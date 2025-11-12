行政院通過馬太鞍溪災後特別預算 助災民重建家園
記者郭曉蓓／臺北報導
立法院10月31日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限新臺幣300億元。行政院長卓榮泰今（13）日主持行政院會，通過主計總處編具「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，依條例共編列特別預算270億元，協助受災民眾重建家園；另預留額度30億元，後續將滾動檢討，必要時將在上限額度內增列預算因應；預算案將送請立法院審議
主計總處說明，經各部會盤點現階段災後復建工作，編列特別預算270億元，全數舉借債務支應。其中，預算最多是經濟部主管91億元，主要是辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等所需經費。
主計總處表示，交通部主管44億元，主要辦理馬太鞍溪橋搶修及復建工程、補助地方政府辦理公路、橋梁災害修復，及辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案等所需經費。農業部主管43億元，主要辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程、受災區域土地取得及造林工作、農業生產環境重建、專案休耕措施、農機補助等所需經費。
環境部主管42億元，主要是補助地方政府辦理災後砂土混雜廢棄物分類去化、災後一般廢棄物清除處理、環境復原及環保設施修復等所需經費。內政部主管28億元，主要是補助地方政府辦理雨污水下水道清淤與相關工程、市區道路橋梁、公共設施緊急搶修、 發給家園復原慰助金及辦理安置災民中繼屋等所需經費。
此外，行政院主管6億元，將由原住民族委員會辦理原住民族貸款、利息補貼、公共設施復建等，及行政院公共工程委員會辦理災後重建統籌協調業務等所需經費。衛福部主管1億元，補助醫事機構辦理建物災後復建及儀器災損復原等所需經費，另編列預備金15億元。
主計總處表示，該特別條例經費上限300億元，經各部會盤點現階段災後復建工作，編列特別預算270億元，預留額度30億元，後續將滾動檢討各工作項目預算執行情形，必要時，將在上限額度內增列預算因應。
行政院、主計總處今日在行政院會後記者會上，說明「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編列規劃情形。（記者郭曉蓓攝）
