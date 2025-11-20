▲行政院通過「財政收支劃分法」盼朝野支持財劃法修正案。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】【記者張玉泰/台北報導】行政院今（20）日第3979次院會通過「財政收支劃分法」（下稱財劃法）部分條文修正草案，在同時兼顧中央與地方施政需要下，通盤檢討事權及支出權責，規劃中央統籌分配稅款（下稱統籌稅款）規模、精進分配公式及強化補助制度、財政紀律等規範，修法後將使國民生活品質更均衡、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

財政部說明，鑑於立法院兩次修正財劃法大幅削減中央財源4,165億元，卻未併同檢討事權劃分，前次修法導致中央115年度總預算舉債2,992億元，114年度第二次修法又再增加中央負擔2,646億元，總計將舉債5,638億元，已違反公共債務法規定之舉債上限15％規定，嚴重影響中央施政量能及協助地方提供優質均等公共服務的能力。中央統籌稅款分配公式產生擴大城鄉差距等爭議問題，該部為確保全體國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向通盤檢討，透過財劃法再次修法，制定更為合理、完善之分配機制，讓中央有足夠能力協助地方、地方有充足自主財源推動施政，並達成人民享有均等生活品質之三贏。

財政部表示，財劃法在（城鄉）分配部分，該部4次邀集地方政府會商，經參酌多數學者專家及地方政府意見，規劃直轄市及縣（市）按同一公式分配【鄉（鎮、市）併入縣計算】，優先滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配之統籌稅款與一般性補助款合計數不低於114年度的獲配及補助水準，並精進財政努力及基本建設需求分配指標，衡酌指標間之替代性（互補性）、收入努力度並考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡，縮小城鄉差距，預期修法後整體縣(市)淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更臻合理。

（一）調整中央統籌分配稅款規模，滿足地方基本財政需求並兼顧中央財政韌性。（修正條文第8條）

（二）劃一直轄市及縣（市）中央統籌分配稅款之分配基礎，直轄市及縣（市）均按同一公式分配，應分配鄉（鎮、市）之中央統籌分配稅款併入縣計算。縣獲配中央普通統籌稅款，應提發一定金額並訂定分配規定，分配所轄鄉（鎮、市），以利因地制宜，發揮資源運用效能。（修正條文第16條之1及第16條之4）

（三）中央普通統籌分配稅款分配方式入法，優先滿足基本財政收支差額及搭配財源保障機制，並納入財政努力誘因機制及考量基本建設需求，以落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的。（修正條文第16條之1至第16條之4）

（四）針對本年3月21日修正公布之財劃法第16條之1普通統籌分配稅款分配公式錯誤衍生餘數待分配問題，爰明定該筆款項之處理方式。（修正條文第16條之1）

（五）強化補助制度規範，定明一般性補助款補助項目、分配方式，以及計畫型補助款編列原則，並授權訂定補助之項目、比率等事項之辦法，以滿足地方教育、社會福利及基本設施需求，並兼顧中央財政量能。（修正條文第30條）

（六）提升地方財政紀律，鑑於現行財劃法已明定地方政府違反財政紀律事項，得減列、減撥或扣減補助款，考量地方政府獲配中央統籌分配稅款大幅增加，為督促地方維持財政紀律，爰增訂中央統籌分配稅款及縣統籌分配稅款為扣減標的，並授權由權責機關於相關辦法中訂定，以符授權明確性原則。（修正條文第37條、第37條之1及第37條之2）