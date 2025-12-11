▲行政院通過「農民退休儲金條例」，降低農民負擔促進退休儲金意願。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】為促進農民參與農退儲金意願，提升對老年農民的照顧，行政院會今（11）日通過農業部擬具之「農民退休儲金條例」第2條、第7條修正草案，將函請立法院審議。

行政院副院長鄭麗君表示，為提升對老年農民的照顧，並鼓勵農民自我儲蓄養老，本次「農民退休儲金條例」修正，在不影響農民退休保障水準，並維持農民與主管機關每月共同提繳金額不變原則之下，提高政府分擔比例，同時降低農民負擔，以促進參與退休儲金意願。本案送請立法院審議後，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

本案修法重點如下：

一、配合本院組織改造，修正主管機關名稱。（修正條文第2條）

二、調整農民與主管機關共同提繳金額比例，農民與主管機關按月共同提繳之總金額，依每月最低工資乘以提繳比率之二倍計算。農民負擔總金額之百分之四十，主管機關負擔總金額之百分之六十。