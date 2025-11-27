行政院通過1.25兆軍購特別條例 卓榮泰喊話在野黨：沒有國哪有黨？

行政院會今通過軍購特別條例案，未來8年投入1.25兆國防經費。（圖／行政院提供）

國防部今天（27日）在行政院會提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰在院會後記者會上強調，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念。喊話在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢，「真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的，台灣有實力，可以爭取和平，讓人民不用上戰場。」

卓榮泰表示，今天行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，將送請立法院審議，之後國防部會繼續就相關特別預算詳實編列。他拜託，「我還是要懇求國內同胞各政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念、以人民為念」。

卓榮泰指出，這段期間中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達，有守護國家主權跟安全的能力與決心，「我們更應該負責任向人民說，此時此刻，政府更需要提高自我防備的能力，也要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟我們站在一起，要我們自己有實力，對方才能拿出助力」。

卓榮泰表示，此時此刻很多地區，包括印太地區、歐盟地區，持續對國防預算重新調整，且明顯提高。身在第一島鏈位置，地緣政治最敏感地區的台灣，怎麼可能不提高自我防衛能力？從全世界局勢來看，這都是被動，沒有中共霸權四處張揚、侵擾行動無限上綱，頻率不斷增加，全世界無需做這樣防禦工作。

卓榮泰說明，執政黨與政府必須在這時候做出這樣的決定，期待國人同胞能支持，希望在野政黨看清事實，也能審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」。台灣有實力，可以爭取和平，讓人民不用上戰場；如果沒有沒有實力，讓對手有了不當的企圖想要來犯時，防衛能力如果不及時展現出來，將無展現一個負責任政府該有的態度。

卓榮泰表示，世界各國在考量整個國防產業的製造生產能力，都把台灣列為新興、崛起中的重要力量，我們應該謹慎且好好把握這個契機。把外在的侵擾，適時加強能力、加大產業發展的力道，他也請國防部、經濟部向立法院朝野各黨團積極溝通。

最後，卓榮泰強調，今天通過的兩項討論案，一個是民主防衛能力，一個是國防關聯產業發展，一方面希望得到先進精密各式先進的武裝力量，同時是有這樣的準備政策，就本國在地國防軍工相關產業同時提升轉型升級。讓國防軍工相關產業能夠成為高科技產業之外，再一支能夠助長國內經濟成長的力量，這對國內經濟發展而言是一道新的方向，同時，面對外在侵擾適時加強自身能力，也加大自己產業發展的力道。



