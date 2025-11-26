行政院重啟公地放領政策 照顧農民權益
記者郭曉蓓／臺北報導
為照顧農民權益，同時兼顧國土復育及環境保育，行政院今（27）日宣布重啟公地放領的範圍，訂為「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」，凡是符合資格者，且至今仍在承租務農的自耕農，都可以申請承領。
內政部今日在行政院會陳報「重啟公地放領政策」報告表示，基於依法行政、信賴保護與國土保育3原則，重啟國有平地耕地及養殖用地2類土地放領，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣市政府於年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。
內政部指出，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自民國37年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但經歷921地震及後續多次風災重創臺灣後，政府基於國土保安與復育考量，從民國97年起全面停辦公地放領。停辦放領17年以來，政府持續傾聽農民重啟公地放領的聲音，決定重啟公地放領政策，回應民意並解決過去未完成的課題。
內政部說明，此次開放對象，申請人必須符合「民國65年9月24日以前已與政府訂約承租至今」，且維持「農地農用」等2條件，同時需符合《國有耕地放領實施辦法》及《國有邊際養殖用地放領實施辦法》等相關規定，始得申請。
行政院長卓榮泰聽取內政部報告後表示，今年11月21日總統赴彰化溪州，再度關心公地放領政策執行情形，並宣布將農地還給真正從事耕作的人民，這不僅是政府協助農民處理土地問題，更是針對農民長年守護農地及辛苦付出，表達由衷真誠的感謝。他請內政部及財政部做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，以回應農民的殷切期盼。
至於地方所有之平地耕地及邊際養殖用地是否比照辦理，卓揆指出，基於尊重地方自治權責，得由地方政府自行本於權責決定，請內政部、財政部給予相當的輔導，讓此事在處理過程中，有一貫化的作業標準，儘量照顧農民及養殖用地的漁民們。
內政部今日於行政院會後記者會上，說明「重啟公地放領政策」內容。（行政院提供）
