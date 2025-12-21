「行政院長不副署是煙霧彈」 黃國昌：關鍵是賴清德拒絕公布法律

行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過、覆議失敗的《財劃法》修法，民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，行政院長不副署從頭到尾就是煙霧彈，行政、立法之間相互checks and balances（制衡）的關係，在覆議制度結束時就結束了，今天問題的關鍵是總統賴清德不公布法律。

黃國昌說，行政院長不副署這件事，全台灣沒人聽得懂，副署制度在我國《憲法》本文裡面，以法律案而言根本是雞肋，一些特定人事案或許還有道理，但以法律案而言，立法院三讀通過、行政院覆議失敗的法律，行政院必須接受，《憲法增修條文》寫得很清楚。

黃國昌指出，但現在民進黨政府就是要硬幹，這不是法治，而是流氓，民進黨一直講行政院長有兩個理由，第一是一般人根本不懂什麼叫做不副署，但講白了就是賴清德拒絕公布法律，自己否決了國會通過的法律，但賴清德希望讓人民聽不懂，且不想負責，找卓榮泰負責任，說是卓榮泰不副署。

黃國昌說，對在野黨而言，老實講要顧慮的真的很多，當執政黨已經不管人民、社會混亂的時候，若在野黨也是一樣，這個國家會變成什麼樣子？現在不是在講誰的膽子比較大，兩邊烙人在凱道上打一架，這樣能解決問題嗎？但這就是賴清德想要的，當國家陷入混亂時，手上握有警察跟軍隊的人，講話最大聲。

黃國昌表示，接下來的路之所以會很痛苦，不是因為不敢上街，他不會不敢上街，他從來不怕被警察拖走，這是公民的良心和責任，但現在這個時候，大家遇到瘋狂的獨裁者，完全沒有在想人民，社會愈亂民進黨愈開心，因為警察軍隊在手上，民眾黨在做任何事情以前，一定把國家利益放在政黨利益之上。

