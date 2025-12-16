行政院長不副署藍白修財劃法 侯友宜：盼繼續溝通努力解決問題

行政院長卓榮泰昨天布不副署「財劃法」修法案，新北市長侯友宜今回應，希望大家多多溝通，繼續努力，解決問題。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕立法院藍白2黨在國會1年3度強修「財政收支劃分法」，行政院提覆議遭否決後，行政院長卓榮泰昨天宣布不副署「財劃法」修法案，新北市長侯友宜今受訪表示，國家只有一個，希望大家面對財劃法，以及所有政治紛爭，多多溝通，繼續努力，解決問題，不然受苦的還是人民。

侯友宜今早出席新北市114學年度非營利幼兒園聯合開幕活動時接受媒體聯訪，對於卓揆昨天宣布「不副署」「財劃法」修法案一事，侯友宜回應，「國家只有一個，希望大家面對財劃法，以及所有相關政治的紛爭，多多溝通，繼續努力，希望能夠解決所有相關的問題，不然受苦的還是人民，所以大家一起加油。」

