行政院長不副署財劃法 黃偉哲表態：支持與肯定

對於行政院長不副署財劃法，台南市長黃偉哲表示支持與肯定。(曹婷婷攝)

行政院長卓榮泰15日宣布，依照中華民國《憲法》，決定不副署《財劃法》，台南市長黃偉哲表示，不管是針對財政收支劃分法或是停砍軍公教年金，從立法程序來說，程序不周延，從結果來說，對國家產生很大負面影響，因此對卓揆表明不副署不符合民眾利益且有違法違憲之嫌的法案，表示支持與肯定。

黃偉哲今天上午出席龍崎光節空山祭記者會受訪時表示，財政收支劃分法、停砍軍公教年金對國家財政有很大負面影響，且行政院長不副署立法院通過很糟糕的法案，是合憲的，憲法並未規定行政院長副署權是針對總統而來。

他說，對立法院不合乎民眾期待、傷害國家法案，本來就有權力作法律救濟，就是不副署；若立法院認為行政院這個作法不對，可以要求倒閣，倒閣通過之後，行政院長可以提請總統解散國會，國會全面進行改選，展現最新民意。

黃偉哲說，不管哪一方、任何政治人物在面對民意，都必須要低頭，讓民意做最終裁判，既合乎法治也合乎道理。

