行政院長卓榮泰不副署財劃法 中市長盧秀燕不回應

卓榮泰不副署財劃法，盧秀燕不回應。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於立法院通過藍白版的財劃法，行政院長卓榮泰表示不副署，台中市長盧秀燕今天則是不回應。

立法院通過藍白版的「財劃法」，民進黨認為是掏空中央政府財政，府院高層拍板「不副署」、「不公布」，成憲政史上首例。行政院長卓榮泰昨天宣布，將依照憲法第37條規定，不予副署財劃法修正案，並強調已在總統令稿上加註意見，以示對憲法之忠誠。

對此，台中市長盧秀燕今天在參加市政會議前，面對媒體的詢問則不回應。

