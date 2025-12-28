行政院長卓榮泰肯定得獎者對土地、文化及人文展現高度關懷

S 163831890 1024x683 1

【記者王志成／台北報導】

行政院長卓榮泰（二十八）日陪同賴清德總統出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時表示，頒獎典禮選在12月28日舉辦，別具意義。今日不僅是「還我母語運動日」，也是「全國客家日」，大家齊聚一堂，共同緬懷客家先進們對族群與文化的貢獻，同時也表彰及肯定跨世代、跨年齡層與跨領域的得獎者。卓榮泰特別恭喜此次13位客家貢獻獎得主及84位客家事務專業獎章得獎人，他們雖來自不同背景，但共同點就是對這塊土地、文化及人文有高度關懷，令人敬佩。

卓榮泰說，二十七日晚間11時5分發生有感地震，他收到國家級警報簡訊時，內心忐忑不安，隨即於最短時間內聯繫內政部、消防署、交通部、桃園機場公司及台電公司瞭解狀況，在掌握全臺各地無重大災情後，第一時間便向總統說明、報平安。總統除指示持續詳細觀察各地是否出現重大災情外，也依原定行程規劃出席今日這場圓山客家聚會，真的是天佑臺灣。

為推廣客家文化，卓榮泰表示，苗栗高中在「青年百億海外圓夢基金」計畫支持下，今年帶領14位學員，前往法屬玻里尼西亞的大溪地訪查，綜合研究南島文化與客家文化的交會，認識客家移民在南太平洋島嶼落地生根的歷史。而今年榮獲終身貢獻獎的張維安教授，也參與指導這項計畫，成為實現總統「國際客家」政策的一環。

卓榮泰也分享他於月22日前往桃園龍潭參訪客家獨立書店「晴耕雨讀小書院」的經過。該書店由洪毓穗女士及其先生共同經營，外觀看起來淳樸的老房屋，室內非常溫馨舒適，假日也有許多年輕人在購書和閱讀。他當時特別詢問現場民眾是否使用「客家幣」消費，得到許多正面回應，證明客家委員會推動的「客家幣」政策，已展現許多具體成效，成功鼓勵更多人關懷自己的文化根源。

卓榮泰指出，「客家委員會客家文化發展中心」轄下的「臺灣客家文化館」與「六堆客家文化園區」，於今年榮獲交通部觀光署「觀光百大亮點獎」及「最佳國旅創新獎」，這是全國各地客家鄉親與客委會共同努力的成果。

卓榮泰說，透過今日深具意義的頒獎活動，向全世界傳達中華民國臺灣政府有能力，也有責任將臺灣推向國際，我們保護自己、強大自己，也讓國內各項建設如序推動，尤其對客家文化及語言的保存與推動，更是重中之重，這是政府對人民的責任，政府會一肩承擔，也期盼全體國人共同努力，打造一個尊重多元、文化繁榮發展的國際級臺灣。