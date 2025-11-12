行政院長卓榮泰視察蘇澳溪分洪工程 關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形
▲行政院長卓榮泰視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形。（圖：行政院提供）
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮十一日降下豪雨，導致多處積淹水。關心地方災情，行政院長卓榮泰於今（ 十二) 日下午前往當地視察蘇澳溪分洪工程，並關心市區民宅淹水及下水道排水改善情形。卓榮泰院長向所有蘇澳及其他地區飽受水災之苦的國人同胞，表達政府最高慰問之意，並強調中央與地方會全力解決水患問題，以「救助快速、復建到位、韌性強化」三原則協助受災民眾儘速恢復正常生活。
包括行政院秘書長張惇涵、政委陳金德、政委季連成、發言人李慧芝、農業部長陳駿季、經濟部部次長賴建信、水利署副署長陳建成、立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳、宜蘭縣代理縣長林茂盛、蘇澳鎮長李明哲等均陪同視察。
卓榮泰院長抵達後，首先聽取經濟部水利署副署長陳建成說明蘇澳溪分洪工程緣起、計畫項目及期程。蘇澳溪為宜蘭縣管河川，但中央主動協助，全額補助宜蘭縣政府辦理分洪工程，復因考量原物料價格上漲，一一三年十二月整體經費調整為七十五點六八億元，計畫期程由原先一一三-一一六年修正為一一三-一一八年，目前工程用地已獲內政部核准徵收，主體工程也已完成基本設計及招標準備，俟經費增籌後即可立即推動。
卓院長表示，上週四的十一月六日行政院會結束後，陳金德政委特別前來院長室與他商談蘇澳溪分洪工程自計畫開始迄今的過程與狀況。卓院長指出，一O九年宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程專案計畫，並於一一二年三月獲行政院核定補助，當時預算規模約五十四億元；其後，經過工程細部規劃，及評估擴大辦理用地徵收後，一一三年十二月修正調整經費預算至七十五點六八億元。卓院長說，今年一一四年九月內政部已核准土地徵收，但直至今年十二月才完成用地取得，因此陳金德政委特別提醒行政院及相關單位在這三個月期間，必須就地方需求加快速度。
另針對蘇澳溪分洪工程新增廿一億元預算部分，卓院長表示，縣府原提出由航港建設基金支應，但該基金預算不敷使用，而明年一一五年度中央政府總預算已納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，四年預計投入一千億元，並逐年編列經費。在經過陳政委與經濟部和地方政府討論後，中央同意將蘇澳溪分洪工程新增預算列入上述改善計畫之中，因此預算不成問題，行政院會儘速核定相關計畫，也請施工單位如期如質完成。
隨後，卓院長前往蘇澳鎮中山路瞭解市區民宅淹水及下水道排水改善。針對後續污泥去除及機具調度等問題，卓院長請經濟部賴建信次長統合協調，適時邀集環境部共同參與，並由中央災害應變中心協助統籌各部會資源，調度大型機具支援地方，同時透過公私協力，協調民間廠商一同支援。另就下水道排水改善部分，請內政部國土管理署與地方政府共同合作，保持下水道排水正常順暢，使內水能夠外排。至於部分住家、商家、攤商及農民所受淹水損害等部分，也請經濟部及農業部等相關部會秉持「從速、從快」原則全面給予協助，而對於地方復原重建所需，也會全數到位。
卓院長強調，在辦理災民救助申請作業過程中，最重要的是申請對象名單要完備，這完全仰賴地方政府的執行力，只要調查愈迅速，救助金就能快速發放至災民手中。中央也會統合目前災區各種狀況，並評估是否寬列預算做必要工程因應，也請地方隨時與中央災害應變中心保持聯繫，中央絕對全力給予支持。
其他人也在看
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 3 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 19 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜惹議！藍青年赴黨中央要求道歉被擋 畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文近日赴馬場町出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，對此，國民黨不分區提名人丁瑀，今（10）日下午前往黨中央要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈，站在孫中山銅像前鄭重道歉，但黨部相關人員聲稱他未申請場地便將其擋下，他只好站在門口受訪，他喊話，若對方不道歉，週三（12日）也會返回黨中央給鄭麗文神秘禮物。民視 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
史上最久！美國政府關門超過40天...發生什麼事？哪些產業受害？台廠供應鏈怎麼佈局？｜看圖說股市
美國聯邦政府自10月1日起「關門」，至今已停擺超過40天，創下史上最長紀錄。美國政府為什麼會關門？歷史上有幾次關門事件？對經濟、產業有什麼影響？身經百戰的投資人可能以為這次政府停擺只是短暫的政治風險，但隨著時間拉長，對市場的影響竟然宛如「多次升息」、甚至可能牽動2026年的股市開局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
鄭麗文「追思共諜」恐影響2026選戰？趙少康：要以台灣為重
國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，黨內也憂心會影響2026選戰。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今（11）日表示，鄭麗文說邀請單位沒有說，「她既然這樣講，我們就相信她」，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都以台灣選民利益為重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長、一掃台派質疑
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今(12)日上午發文表示，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。一掃台派對他識人不明之質疑。 曹興誠說，對於賴清德呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。 曹興誠說，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。 曹興誠說，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。 曹興誠說，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？新頭殼 ・ 10 小時前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 12 小時前