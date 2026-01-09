行政院長卓榮泰視察衛福部苗栗醫院 深化城鄉醫療

82426010913011b9f7.jpg

行政院院長卓榮泰今天（9日）上午前往衛生福利部苗栗醫院視察「急重症醫療大樓擴建計畫」推動情形，聽取簡報並實地了解工程整體規劃。卓榮泰院長表示，強化急重症醫療量能是政府提升公共醫療體系韌性的重要一環，中央將持續支持地方醫療建設，確保民眾在關鍵時刻能獲得即時且適切的醫療照護。

隨著人口高齡化與醫療需求型態轉變，急重症醫療不僅是單一醫院或縣市所面臨的課題，而是全國公共醫療體系必須共同回應的重要挑戰。對於地理條件與醫療資源相對受限的地區，更需要透過制度性規劃與公共投資，完善醫療設施與照護流程，縮短城鄉之間的醫療資源落差。

卓榮泰院長指出，行政院已於114年12月31日同意苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫修正案，顯示中央對地方實際醫療需求的高度重視。透過整合急診、加護病房、手術室及影像診斷等核心功能，未來將有助於提升急重症照護效率，強化整體醫療服務品質與病人安全，並為區域急救責任體系奠定更穩固的基礎。

苗栗醫院長期肩負區域醫療重任，急重症醫療大樓擴建計畫不僅是硬體設施的升級，更是醫療流程整合及醫療與長照銜接的重要基礎。期盼透過急重症醫療大樓擴建計畫的完成，進一步提升苗栗地區急重症醫療服務量能，守護在地民眾的健康。